The Oregon Trail mixar spel med lärande, och första iterationen släpptes redan 1971. Dysenteri, akut tarminflammation, är en del av spelet och spelar huvudrollen i browser-titeln You Have Not Died of Dysentery. Som titeln antyder kan du inte dö den "dysenteriska" döden. Hurra? Knappast.

I denna nytolkning har du nämligen dysenteri från start och tvingas ta dig an den långa, tuffa resan med en krånglande mage. Hygienen är vad den är, och tillsammans med mat och ammo behöver du rusta dig med flera ombyten och toalettpapper. Naturen kallar ofta och du tvingas stanna, men lyckligtvis är du i den bokstavliga naturen som är vacker – i all sin pixliga retrocharm.

Bland kommentarer av gratisspelet hittar vi "Oregon Trail men du måste gå på toa som en normal person" och "Toaletthumor peakar". Låter inte det som GOTY vet jag inte vad som gör.