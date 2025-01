Serkan Toto som är VD:n för Kantan Games Inc har postat en liten lista på X där han redogör för vilka av de japanska speltillverkarna som har haft den bästa ekonomiska utvecklingen under 2024. Något överraskande så ligger Konami på toppen av listan då deras aktie har ökat med 96% under 2024.

Anledningen till det goda aktieryktet lär vara det positiva mottagandet av Silent Hill 2-remaken och den kommande Metal Gear Solid 3-remaken. Det ryktas också att Konami även håller på med remakes av Silent Hill 1 och 3 vilket kan bidra till den positiva utvecklingen.

De andra på listan var: