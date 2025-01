Atari har tänkt ge sig in på bärbara spelmarknaden och avtäcker via X den handhållna konsolen Gamestation Go. Utseendet är ganska standard för en bärbar konsol med , knappar, analog styrspak och styrkors. Men det som särskiljer Gamestation Go från konkurrenterna är en trak-ball och nummer-knappar.

Det framkommer väldigt lite info i teasern, men i och med att CES 2025 går av stapeln den 7:e januari så gissar vi att mer info kommer avslöjas där. I nuläget vet vi inte ens vilka spel som kommer gå att spela, men i och med att Atari köpte Intellivision förra året kan vi nog räkna med en del spel från det biblioteket.