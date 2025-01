Timothy "Tim" Cain är en av originalskaparna bakom Fallout, och har även jobbat på spel som Tyranny, The Outer Worlds, Vampire: The Masquerade – Bloodlines och South Park: The Stick of Truth.

Nuförtiden har han en Youtube-show där han pratar om olika företeelser i spel och spelbranschen. För ett tag sedan fick han en fråga från en tittare angående huruvida AAA-rollspelen någonsin kommer att röra sig bort från ett upplägg där våld är standardvalet.

Hans svar är att utvecklare inte nödvändigtvis skapar rollspel med våldsfokus för att de vill, utan helt enkelt för att det säljer.

Om du har ett företag som försöker tjäna pengar och det finns en speltyp som säljer miljontals exemplar och en annan som säljer 100 000, vilken väljer du om båda kräver precis lika mycket tid och pengar att utveckla?

Vidare menar han att strider är lättare att marknadsföra, eftersom man till exempel kan visa en trailer där man hoppar, klättrar, skjuter och slåss. I jämförelse är det betydligt svårare att visa att ett spel har en fantastisk handling eller riktigt bra dialog.

I slutänden tror han dock att en förändring skulle ske ifall fler spelare kom fram till att de vill ha lite mindre våld och "röstade med plånboken".