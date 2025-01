Just nu härjar de värsta skogsbränderna i modern tid i Los Angeles. Minst fem rapporteras döda och över 130 000 har beordrats lämna sina hem. Personliga konsekvenser är utan tvekan värst, men självklart ger bränderna fler ringar på vattnet. Andra säsongen av Fallout började spelades in i november och efter juluppehåll skulle de fortsätta under onsdagen, rapporterar Deadline.

Bränderna ska dock ha fått produktionen att tänka om och enligt uppgifter har man skjutit upp omstarten till fredagen – preliminärt. Inspelningarna sker i Santa Clarita i nordvästra L.A., en stad känd för hårda vindar. Brändernas orsak är en kombination av långvarig torka och hårda vindar.

Första säsongen av Fallout hade premiär i april 2024 och blev en omedelbar succé. Det dröjde inte länge förrän säsong två fick grönt ljus, men vi vet ännu inte när den premiären planeras.