Du är förlåten om du inte minns att PS2-klassikern Shadow of the Colossus ska bli film. Nyheten skrev vi 2009, och det är nu tio år sedan vi hörde något om den. Men som en blixt från klar himmel kommer beskedet att projektet är vid liv. Det rapporterar Reconectados skriver engelspråkiga The Gamer.

Det kommer från regissören Andrés Muschietti, som till den argentinska radiostationen Radio TU berättar att filmen fortfarande är på gång. Ett manus finns, däremot har inspelningen inte börjat än, så räkna med att det kommer ta ytterligare en tid om/när projektet är i hamn.

Finansieringen är en viktig del, och den är inte klar. Regissören säger att man har olika idéer för projektet, där drömmen är att få loss 200 miljoner dollar till filmen. Men med tanke på att Sonys Uncharted-rulle gick loss på 120 miljoner dollar verkar det kanske inte troligt att denna film får så mycket. Om den blir klar någon gång.

Shadow of the Colossus släpptes till PS2 redan år 2005, och handlar om att hitta och spöa gigantiska varelser, och betygen var rejält höga. En remastrad version släpptes (paketerad med Ico) till PS3 år 2011, och 2018 kom en regelrätt remake till PS4 (se trailern ovan). Samtliga fick höga betyg.