I helgen ryktades det om Microsoft Flight Simulator 2025 och Halo-samlingen till PS5 (och Switch 2) under 2025, och enligt Windows Central är ännu fler Xbox-spel på väg till argaste konkurrenten, Playstation 5. Jez Corden "har hört" att Hellblade 2, Age of Mythology och "potentiellt" Gears of War Ultimate Edition är på gång till PS5:an. Exakt vem eller vilka som är Cordens källor är oklart.

Phil Spencer har dock sagt att ingen varumärke är "heligt", utan de avgör helt enkelt från fall till fall vilka Xbox-spel som kan släppas på flera format. Pentiment, Sea of Thieves, Grounded och Hi-Fi Rush har gjort det och i vår kommer Indiana Jones and The Great Circle släppas på PS5.

På torsdag 19.00 sker ett Xbox-event, där man frontar med Doom: The Dark Ages. Ett spel som dag ett släpps till pc, Xbox Series och... Playstation 5. Det är sannerligen nya Xbox-tider numer.