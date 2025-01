Den 21 januari är det dags för Playstation Plus att utökas med en ny laddning spel för alla som prenumererar på Extra- och Premiumnivåerna. Månadens tungviktare får nog sägas vara God of War Ragnarök, där Kratos och Pojk tar sig an diverse fornnordiska gudar och annat oknytt.

Snäppet varmare breddgrader bjuder Atlas Fallen: Reign of Sand på, som är ett actionrollspel i ökenmiljöer där man ensam eller i co-op pryglar fiender och surfar fram över sanden. Detta är dessutom en nyversion av spelet, med ett omgjort framstegssystem och nytt innehåll.

En pärla man inte bör missa är Citizen Sleeper – ett rollspel där man axlar rollen som ett digitaliserat mänskligt sinne i en robots kropp, som flyr från sitt slaveri på ett fraktskepp och tar sig till rymdstationen Eye. Där använder man tärningskast för hålla ett öga på de olika fraktionerna och utföra andra nödvändiga uppgifter.