För några år sedan började spelpriserna att höjas från den tidigare normen på 60 dollar till 70 dollar, och enligt analytikern Matthew Ball från Epyllion skulle vissa aktörer inte säga nej till ytterligare en höjning.

I presentationen "The State of Video Gaming in 2025" siar han lite om det kommande spelåret och skriver bland annat att GTA VI tveklöst är årets största släpp. Han menar även att det finns "hopp" i branschen om att Take-Two ska dra nytta av den smått enorma hypen kring titeln genom att höja priset för standardutgåvan till hela 100 dollar, motsvarande över 1100 kronor.

Andra utvecklare skulle därefter också kunna höja priset på sina AAA-spel för att cementera en ny standard. Det ska dock sägas att det inte finns några som helst belägg för att Take-Two och Rockstar skulle planera att ta mer än 70 dollar för standardutgåvan av spelet.

GTA VI är tänkt att släpas i höst.