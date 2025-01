Vi vet att Doom: The Dark Ages ska släppas i år (till pc, Xbox Series – och PS5), men inte när. Men enligt franska Gamekult är 15 maj dagen att sikta in sig på.

Siten publicerade en textsnutt (nedan) som klart antyder premiär i maj. Men texten togs snabbt ner igen, enligt detta inlägg på Resetera. Texten (Google-översatt från franska):

DOOM: The Dark Ages kommer att decimera de infernaliska legionerna den 15 maj 2025.

Att uppgiften snabbt försvann från siten kan tolkas som att de fått den, men att den är belagd med embargo. Sen råkade man publicera den i förtid. Microsoft håller ett Xbox Developer Direct-event klockan 19 i morgon kväll, och nya Doom är en del av uppställningen. Det talar inte emot tolkningen.

Redan för någon vecka sedan dök det upp uppgifter om premiär i maj för Doom: The Dark Ages. Uppgiften kommer från NateTheHate (en läckare som hade rätt om Switch 2-avtäckandet nyligen), som samtidigt spådde att South of Midnight släpps i april, The Elder Scrolls IV: Oblivion-remaken kommer i juni, men att den inte presenteras riktigt än.

Sant eller falskt? Svaret får vi (kanske) efter klockan 19 torsdag kväll. Nyhet med detaljer om Xbox Developer Direct-sändningen kommer på FZ under morgondagen.