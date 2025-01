Funselektor röjde stora framgångar med sitt racingspel Art of Rally, och nu är de tillbaka. Det är återigen vrålåk som står på menyn, men denna gång av det lite sävligare slaget. Over the Hill är ett offroad-spel där vi ska få ta ut ikoniska fordon från 60- till 80-talet i vildmarken.

Det kan man göra ensam eller i samarbete med andra online, och vi ser ut att få utforska en rad olika miljöer, inklusive leriga slätter, grästäckta dalgångar och snöiga berg. Vid dagens slut kan man slå upp tälten och tända en lägereld, där man kan titta på de olika uppdrag som finns att slutföra och överväga vilka uppgraderingar man vill låsa upp.

Over the Hill är på väg till pc och vi har inget släppdatum.