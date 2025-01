Disco Elysium slog ner som en bomb i spelvärlden hösten 2019, men efterdyningarna har inte varit särskilt positiva. Bland annat har flera "ofrivilligt" lämnat studion och hjärnan bakom spelet drog utvecklaren inför rätta. Många har gått vidare från ZA/UM och en del har gått till Longdue, som tycks ha tematisk tvåa i görningen. Hopetown är ett spel där "ord är ditt dödligaste vapen".

Även personer som arbetat på The Witcher-spel och Cult of the Lamb är involverade i spelet.

På den officiella webbplatsen berättar man att Hopetown kommer att crowdfundas. Vi får varken trailer eller skärmdumpar, men väl ett löfte om att spelet kommer omdefiniera "den psykologiska RPG-genren med banbrytande mekaniker och en värld formad av dina ord".

Hopetown kommer "respektera dina val" och "få dig att tänka djupt". Det äger rum i en gruvstad och du kommer att spela som en frilansjournalist.

En kaotisk, självdestruktiv provokatör som gräver fram begravda sanningar, avslöjar sköra system och blottlägger en värld formad av ambition och förfall.

Du kommer emellertid få chansen att själv forma personligheten, så det kan absolut vara en sanningssägare – alternativt någon som göder konspirationsteorier genom att förvrida sanningen.

Plattform och datum är oklara, liksom när crowdfunding-kampanjen drar igång.

Andra f.d. Disco Elysium-utvecklare avslöjade nyligen XXX Nightshift.