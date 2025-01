I somras utannonserades Gears of War: E-Day, som blir en prequel till de andra spelen, där vi får spela igenom självaste Emergence Day – dagen då locust-rasen utförde en koordinerad attack mot en rad mänskliga städer.

Utvecklingen är det The Coalition som står för, som även har gett oss Gears of War 4, Gears 5 och Gears Tactics. Men de är inte ensamma, för de får förstärkning från People Can Fly, som bland annat skapat Painkiller, Bulletstorm, Outriders och Gears of War: Judgment, utöver att ha hjälpt till med utvecklingen av de tre första Gears of War-spelen.

I ett inlägg skriver de båda utvecklarna att de är glada över att jobba tillsammans och att teamen består av sanna Gears of War-fantaster. Än så länge har vi inte fått se något gameplay från spelet, utan endast en trailer renderad i spelmotorn.