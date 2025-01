MOBA-spelet Heroes of Newerth gick officiellt i graven under 2022, men för några veckor sedan fick vi ett livstecken i form av ett okläckt ägg. Vad det innehöll vet vi nu, och det går under namnet Heroes of Newerth: Reborn.

Spelet ska alltså pånyttfödas i polerad form, utvecklat i spelmotorn Igames Engine, med förbättrad grafik, prestanda och överlag en bättre multiplayer-upplevelse, hävdas det. Det blir gratis att spela och kommer att inkludera 80 hjältar vid släppet, varpå fler kommer att läggas till.

Spelet kommer att släppas via den nya plattformen Igames, där de även vill att man bidrar med en slant i utbyte mot diverse ikoner, titlar, kuponger och annat som kan användas i spelet. Slantar man upp en halv miljon kronor får man till och med vara med och designa en hjälte.

Vi har inte fått något släppdatum.