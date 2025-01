The Last of Us-spelen är ingen hög med skratt. Tvärtom. Det är mörker, ångest och hopplöshet. Men när nu andra säsongen närmar sig på HBO (premiär i april!) står det klart att vi får inslag av humor. Det säger Catherine O'Hara, prisad för Schitt's Creek och känd för sin komiska tajming.

För Entertainment Weekly berättar hon att hennes karaktär har "ett udda förhållande" med Joel. I trailern kan vi se hur hon är en slags terapeut för Joel. Dynamiken dem emellan ska tydligen vara en grogrund för "mörk humor", och ska Last of Us ens ha humor är förstås mörk en logisk väg.

Hon har en skärpa i sig, men det bidrar till en märklig, bra mörk humor, tycker jag. Så den finns där. Jag vill aldrig förneka humorns gåva.

Även de mest dramatiska rollerna har humor i sig, menar hon. Att ta bort den vore trist.

O'Haras roll är oklar, men är en som uppfunnits exklusivt för HBO-serien. Andra säsongen tar, likt andra spelet, vid några år efter skeendena i första säsongen/spelet. I trailern ser vi hur karaktären närmast pressar Joel och humorn lyser med sin frånvaro, men är det något vi lärt oss av Catherine O'Hara är det att hon besitter komisk briljans. (Tips från coachen: se Schitt's Creek.)