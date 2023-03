Nu släpps remaken av klassiska Resident Evil 4. Även om utvecklarna är originalet trogen väntar flera intressanta nyheter, bland annat modernare gameplay, förbättrad storyline och massvis av imponerande splatter ögongodis.

Överlevnad är bara början

Den amerikanske presidentens dotter har kidnappats under mystiska omständigheter och Leon S. Kennedy är den ende som kan rädda henne. Ashley spåras till en mystisk europeisk by där någonting är fel bland invånarna. Kan Leon rädda henne innan det är för sent?

Resident Evil 4 finns till PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S och på Steam.

