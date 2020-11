Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Steelseries som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Steelseries har sedan 2001 tillverkat kringutrustning till framförallt PC, och en av deras mest populära produktserier är headset av märket Arctis. Med fokus på next–gen-konsolerna Playstation 5 och Xbox Series X/S har Steelseries utvecklat Arctis 7P Wireless och Arctis 7X Wireless. Modellerna är snarlika men riktar sig till användare av respektive konsol, med unika designval för de olika modellerna.

Jag kommer i den här recensionen skriva om Acrtis 7P Wireless och skulle det vara någon fråga om skillnaderna hoppas jag kunna hjälpa till att reda ut det i forumet. Kortfattat kan jag nämna att om du vill ha ett headset som fungerar till båda next–gen konsolerna ska du köpa Arctis 7X Wireless, inte Arctis 7P Wireless.

Inledning

Arctis 7P Wireless är ett trådlöst headset som i första hand är utvecklat till Playstation 5 och utlovar att vara kompatibel med Playstation 5:s "tempest 3D AudioTech". Förutom Playstation 5 ska Arctis 7P Wireless fungera med PC, Nintendo Switch, Playstation 4 och Androidtelefoner.

Utformningen är snarlik Steelseries Arctis 7 Wireless med ett ”skidband” för att justera storleken och en utdragbar mikrofon. Bland funktioner som utlovas ses en batteritid på över 24 timmar, lossless ljudupplevelse, sömlös koppling mellan många enheter, möjlighet att styra multimedia via en knapp på ena kåpan samt hög ljudkvalité.

Specifikationer:

Egenskap Värde Formfaktor Over-ear Anslutning Lossless 2,4 GHz Blåtand Nej Ljudformat 2.0 DTS Headphone:X Kompatibilitet Playstation 5, Playstation 4, PC, Nintendo Switch, Android Frekvens 20 Hz – 20 KHz Tillbehör USB–C Dongel, USB–C till USB–A adapter, Laddningskabel, 3,5 mm ljudkabel Batteritid 24 timmar Räckvidd 12 meter Vikt Cirka 360 gram

Unboxing och första intryck

Jag tycker headsetet är riktigt snyggt och för tankarna till Playstation 5 med sin vita och blåa design. Byggkvalitén är bra och jag märker inga knakande plastdetaljer i skarvarna mellan metallbågen och kåporna. Själva metallbågen är rejält tilltagen i storlek och de båda tygklädda kåporna ser ut att ha liknande storlek som Arctis 7 Wireless. Innanför bågen finns, för de som är vana vid Steelseries, det välkända ”skidbandet” som justerar storleken på headsetet på liknande sätt som storleken på skidglasögon justeras.

Första titten, headsetstället är mitt eget och inget som medföljer vid köp

Hörlurarna har flertalet knappar och på den högra kåpan finns en av/på-knapp samt ett steglöst reglage för ”sidetone”. På den vänstra kåpan finns en muteknapp, steglöst reglage för volym, den utdragbara mikrofonen samt tre olika uttag för 3,5 mm, mikro–USB samt Steelseries 8-pinskontakt.

Kringutrusning som följer med är en USB–C-dongel, en 120 centimeter lång USB-C till USB–A-adapter, en 150 centimeter lång mikro–USB-laddningskabel samt en 120 centimeter 3,5 mm-ljudkabel.

Närgångna bilder på Steelseries Arctis 7P Wireless med medföljande kringutrustning

Användning

Storleken ställs enkelt in med det justerbara mjuka kardborrebandet, som i kombination med en stor metallbåge gör att headsetet passar många huvudtyper. Kardborrebandet gör att headsetet inte känns så tungt på huvudet, vilket är bra för en som mig som inte har hår på hjässan som kan dämpa tyngden från ett headset.

Det justerabara skidbandet gör headsetet bekvämt att ha på sig

Vid inkoppling till dator fungerar headsetet direkt utan krav på speciella drivrutiner eller programvara. Till Playstation 4 och min androidtelefon är upplevelsen liknande, källan kopplar om sig automatiskt och det bara fungerar utan problem. Av/på–knappen blinkar grönt/gult eller rött beroende på batterinivå och vid kritisk nivå hörs även en varningston med jämna mellanrum.

Arctis 7P Wireless behöver inte programvaran Steelseries Engine 3 för att fungera, men vid användning till PC rekommenderar jag att använda programmet för möjligheten att ställa in ljudet via en equalizer, skapa specifika profiler per spel eller applikation samt få en bättre överblick på batteritiden som representeras av fyra streck.

Steelseries Engine 3

Headsetets isolering kunde vara bättre och en del ljud läcker ut vid högre volym samtidigt som en del omgivande ljud släpps in när volymen är låg. Vid spelande med normalhögt ljud upplever jag inte att ovanstående är ett problem.

Artis 7P Wireless har ingen blåtand utan ansluter via 2,4 GHz–bandet med den medföljande USB–C dongeln, med eller utan USB–A adaptern. Headsetet kan användas och laddas samtidigt, vilket är praktiskt om du någon gång skulle finna dig mitt i en gamingsession och upptäcka att du är nära att få batteritorsk.

En annan sak jag uppskattar är att om jag har headsetet på mig och inte har något ljud igång är det knäpptyst, inget ”white noice” i bakgrunden som vissa trådlösa headsets kan lida av.

Tester

Det första jag testar är den utlovade batteritiden på över 24 timmar och under testets gång växlar jag mellan PC, Playstation 4 samt Huawei P30. De gånger jag inte aktivt använder headsetet låter jag ett Youtubeklipp rulla på låg volym. Efter strax över 26 timmar ger headsetet upp, helt i enlighet med vad Steelseries utlovar.

"Under batteritestet har jag headsetet på mig upp till åtta timmar i sträck"

Under batteritestet har jag headsetet på mig upp till åtta timmar i sträck och jag upplever inte att det blir varmt om öronen eller att jag får ont i hjässan av tyngden på headsetet. De mjuka tygkuddarna och "skidbandet" är en bekväm kombination och gör vad de ska. När headsetet sedan laddas tar det strax över två timmar för att nå till fyra streck, om headsetet används och laddas samtidigt tar det istället ungefär tre timmar.

Mikrofonen har aktiv brusreducering och verkar vara snarlik tidigare flaggskeppsprodukter från Steelseries, för det är bara någon enstaka av mina kompisar på Discord som påpekar att jag låter annorlunda jämfört med mitt Artcis Wireless Pro som jag har i vanliga fall. Mikrofonen är tillräckligt känslig för att kunna användas nästan helt inrullad i den vänstra kåpan, som jag föredrar, eller helt framdragen till mungipan.

Mikrofonen i närbild

Av/på-knappen kan även användas som multimediaknapp där enkelklick startar/pausar, dubbelklick hoppar en låt framåt och trippelklick hoppar en låt bakåt. De här funktionerna fungerar utan anmärkning och mina farhågor om att knapptryckningar skulle försvinna och till exempel ett dubbelklick blir ett enkelklick är ogrundade. Det enda jag kan anmärka på är att det kan bli lite rörigt eftersom knappen styr alla aktiva multimedakällor samtidigt. Det går just nu, så vitt jag vet, inte att ställa in att multimediaknappen till exempel endast ska användas till Spotify. En inställning jag gärna hade sett i Steelseries Engine 3.

Steelseries utlovar att sömlöst kunna hoppa mellan enheter och allt bara ska fungera. Jag provar headsetet med Playstation 4, PC och min Huawei P30 och det fungerar över förväntan. Att starta en låt på Spotify på PC, pausa, flytta USB–C dongeln till mobilen och trycka på start för att fortsätta lyssna är precis så smidigt som det låter. Tyvärr hade jag ej tillgång till Playstation 5 eller en Nintendo Switch så jag kunde inte testa headsetet med de enheterna, men vid inkoppling till Playstation 4 ställde källan om sig automatiskt till hörlurar på någon sekund.

Enheten headsetet primärt är utvecklat till. Tyvärr har jag ingen möjlighet att testa de två tillsammans.

Räckvidden skrivs enligt Steelseries till tolv meter. I min lägenhet når jag som längst tio meter från sändaren och även med en lättvägg emellan märker jag inte av att jag tappar mottagningen förutom ett par glapp på någon tiondelssekund. Vid spelande på PC eller Playstation 4 märker jag inte av några glapp i kopplingen eller lagg i ljudet. Utomhus utan väggar mellan sändaren och headsetet får jag räckvidden till 14 Meter.

Jag lovar, bilden är tagen i november

Personliga reflektioner

Ljudet upplever jag som över förväntan för ett gamingheadset, och kvalitén bidrar till en ökad spelupplevelse. I CS:GO hörs tydligt vilken riktning fotsteg och skott kommer ifrån samtidigt som ljudet från Discord är klart och tydligt. I Tony Hawk Pro Skater på Playstation 4 återskapar Arctis 7P Wireless ljudet från skateboardens kullager och musiken tillfredställande och bidrar till ökad inlevelse. I Horizon Zero Dawn sprakar elden inbjudande, ljudet från vattendragen jag vadar igenom ger en trovärdig ljudupplevelse och det skarpa lätet från maskiner som går till attack låter tydligt och skräckinjagande.

Jag spelar även igenom demot till Final Fantasy 7 Remake och Barrets mörka basröst klarar headsetet av att återskapa riktigt bra. I slutet av demot när Mako–reaktorn exploderar låter det trovärdigt och tillfredställande när jag drar upp volymen till den nivån att det nästan gör ont i öronen.

Vid filmtittande via Playstation 4 ger Arctis 7P Wireless en fullgod upplevelse och rik ljudbild på högre volymer. Har du endast TV–ljud är det en rejäl uppgradering, men det kan såklart inte mäta sig med riktiga anläggningar eller märkeshörlurar från exklusiva tillverkare. Allt som allt anser jag ändå att det låter bra och jag skulle kunna använda det här headsetet för att se på film.

När jag spelar Playstation 4 kan fläktljud från konsolen läcka in och störa vid tystare partier, men generellt är det inget jag reagerar på om jag inte aktivt fokuserar på att lyssna efter fläkten där jag sitter på cirka 2,5 meters avstånd från konsolen.

Den med de högljudda fläktarna

Om jag ska anmärka på något gällande ljudet är det att vid musiklyssnaden och filmtittande kan ljudet ibland kännas lite platt vid lägre volymer och de förinställda profilerna på equalizern tycker jag inte är bra gjorda. Konstigt nog tycker jag däremot att musik i spel låter bättre än musik från Spotify Premium, om det har att göra med kvalitén på ljudet eller att fokuset är mer varierat vid spelande låter jag vara osagt.

Priset landar i skrivande stund på 1 999 kr. Personligen tycker jag det är ett rimligt pris sett till vad Steelseries erbjuder och hur den generella prisbilden ligger gällande nya trådlösa headsets som kopplas via 2,4 Ghz-bandet.

Under mina tester och undersökningar har jag märkt att flertalet återförsäljare som listar produkten har bristfällig och ibland helt felaktig information. Ett exempel är vissa återförsäljare och prisjämförelsesidor listar att det här headsetet har blåtand eller endast är kompatibel med Playstation 4 och Playstation 5. För att se korrekt information rekommenderar jag att du går in på steelseries hemsida och läser på.

Slutsats

Jag är imponerad över Arctis 7P Wireless. Det är ett riktigt bra headset och för renodlad gaming tycker jag det slår det mitt nuvarande Arctis Wireless Pro på fingrarna trots att det headsetet kostar cirka 1 000:- mer. Vid musik finns det däremot förbättringspotential för Steelseries till kommande versioner och jag hoppas det läggs lite mer tid på de förinställda profilerna i mjukvaran.

Steelseries listar på hemsidan att det här headsetet har samma ljudteknologi som Arctis 7 Wireless, men de hade gärna fått specificera att det rör sig om 2.0 DTS Headphone:X samt även varit tydligare med exakt vad det innebär förutom att det "ger dig en ljudfördel i spel".

Skidbandet är något jag nämnt många gånger i texten och jag gillar verkligen lösningen som Steelseries har valt, men jag vet att vissa kan tycka att headsetet sitter lite löst på huvudet och ska du headbanga till musik bör du välja en annan modell för det här headsetet kommer då åka i golvet många gånger.

Har du ett headset som du är nöjd med och använder dem till samma enhet hela tiden tycker jag inte du behöver uppgradera, och om ditt huvudsakliga syfte är att lyssna på musik finns bättre alternativ på marknaden. Det här är absolut ett riktigt bra headset, men det enda revolutionerade som utlovas är till Playstation 5 och det har jag tyvärr inte haft möjlighet att testa.

I slutändan är Arctis 7P Wireless ett mångsidigt gamingheadset med stilren design som erbjuder en bra mikrofon, bekväma kåpor, rik ljudbild vid gaming samt välfungerande sömlös koppling mellan flera enheter. Låter det lockande är Arctis 7P Wireless väl värt sitt pris och jag kan rekommendera dem.