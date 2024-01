Like a Dragon-serien, som tidigare hette Yakuza i väst, har beskrivits för mig som ett "GTA i Japan". Jag vill påstå att detta är att måla med en väldigt bred pensel även om det finns likheter med Rockstars gangstersagor. Serien har dock precis som GTA gjort ett avtryck i spelkulturen och sagan är uppe i fler spel än man kan räkna på bägge händers fingrar. Senaste men såklart inte sista spelet i serien heter Like a Dragon: Infinite Wealth, som är en lång, galen resa i den japanska kulturen – och riktigt bra!

"Lång, galen resa i den japanska kulturen"

Alltsammans inleds som vanligt i Japan, men efter några timmar landar jag och Ichiban Kasuga på Hawaii och det är här vi kommer tillbringa större delen av spelet. Sökandet efter sin mamma har dragit Ichi till den soliga ögruppen och det är även här han återigen träffar Kazuma Kiryu, känd från föregående spel. Dessa två har mötts tidigare, men det är nu vi verkligen får spela dem tillsammans.

Likt alla andra spel i serien är Infinite Wealth synnerligen storydrivet och man får både läsa och lyssna på en hel del dialog. Historien är dock för det mesta engagerande och välskriven. Då och då hamnar vi dock bland juvenilt innehåll, penisskämt och dylikt som en del japanska spel har. Jag tycker det rimmar lite dåligt med det annars seriösa berättandet, men det är ju något som de andra Like a Dragon-spelen haft tidigare. Så det blir mest att jag himlar med ögonen. Spelen hade gott kunnat klara sig utan den här mängden underbältesskämt.

Utvecklarna har beskrivit spelet som enormt och det kan jag skriva under på. I Honolulu finns hur mycket som helst att göra förutom att följa huvudstoryn. Spelet är fyllt av aktiviteter som minispel i form av parodier av spel som Crazy Taxi och Pokémon. Det har även en app där Inchi kan prova sin dejtinglycka. När jag trodde jag sett allt slänger spelet plötsligt på mig en egen ön som jag får styra och bygga upp med crafting och sociala interaktioner likt Animal Crossing, exklusive djuren.

Japp, det här är definitivt ett Like a Dragon/Yakuza-spel. Drömmig duo. Crazy Taxi-hommagen sitter fint. Bladmätartävling. Jobben går från rimliga (assassin) till mer udda (hushållerska). Hawaii. Här kan man va'!

"Svårt att röra sig på gatorna utan att bli påhoppad"

Striderna är likt senaste spelet omgångsbaserade där jag styr Ichi och Kiryu plus deras vänner. Alla har olika jobb – allt från hjälte och lönnmördare till samuraj och hushållerska – och färdigheter som blir fler i takt med att de levlas. Det finns dock en viss form av realtid i striderna där jag måste trycka och tajma knapptryck, så det gäller att vara alert. Även positioner och dylikt spelar roll då jag exempelvis kan plocka upp närmaste soptunna och dänga den i huvudet på motståndaren. Nytt är poundmates-systemet (på tal om juvenila skämt) där jag kan kalla in hjälp för pengar om striderna blir för svåra.

Like a Dragon: Infinte Wealth är ofta ett fantastiskt spel som jag har haft svårt att lägga ifrån mig. Det finns några stackmoln på Hawaiihimlen. Det ena har vi berört: den något juvenila aspekten som jag tycker krockar med det seriösa temat. Det andra är att det är svårt att röra sig på gatorna utan att bli påhoppad och det kan bli tröttsamt. Ibland känns det som att hela jäkla Hawaii vill ha ihjäl mig. Senare blir detta ännu mer irriterande då striderna inte ger några erfarenhetspoäng då de flesta fiender som hoppar på en är underlevlade.

Jag tillstår att jag föredrar Like a Dragon-utvecklingen med de turordningsbaserade striderna. Humorn träffar också oftast rätt, när den inte går för långt under bältet. Storyn engagerar och jag älskar huvudpersonerna Ichi och Kiryu, att få spela dem tillsammans och se deras interaktioner. Det är som sagt också fyllt med saker att göra vilket ger valuta för pengarna. Jag var färdig med spelets huvudstory efter kanske 40-50 timmar, men med alla sidoaktiviteter går det säkerligen att dubbla speltiden. Jag tänker i alla fall bege mig tillbaka och ge mig in på sidoaktiviteterna så som att fortsätta bygga min egen by.

"Jag älskar Ichi och Kiryu"

Du kan se Like a Dragon: Infinite Wealth som gangsteräventyr och livssimulator i ett. Jag har fallit för båda och önskar egentligen bara att dygnet hade haft fler timmar som jag kan lägga på spelet.

Fotnot: PS5-versionen testad. Spelet släpps även på PS4, Xbox Series X|S, One och pc.