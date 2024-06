Tiden är inne för andra delen i tävlingen där den speldator från Komplett ligger i potten, och nu är det dags att rösta fram vinnaren. I första delen beskrev deltagarna hur deras drömspel ser ut. Nu har vi tagit fram de 10 bästa bidragen, och ni ska nu rösta fram det som är allra bäst.

Vi vill samtidigt passa på att tacka från våra gamer-hjärtan för alla fantastiska bidrag. Det finns väldigt mycket kreativitet i FZ-communityt och att välja ut tio stycken var inte lätt.

Omröstningen är öppen till och med tisdag den 2 juli, vinnaren presenteras kort därpå. En röst per person gäller, och du måste vara inloggad på FZ för att rösta.

Vi börjar med att presentera bidragen. Du lämnar din röst längst ner.

Bidrag 1: Känslosam co-op med människa och hund

"Mitt drömspel är ett co-op äventyr, gärna skapat av Josef Fares, där en spelar som människa och den andra som hund. Storyn handlar om att deras vägar oväntat möts och de kastas in i ett stort äventyr, med många faror men också många fina stunder, där vi får se ett starkt band mellan dem två växa fram. Människan och hunden är såklart bra på olika saker och spelas på två helt olika sätt. Alltså ett spel framför allt om den fina vänskapen mellan människa och hund. Mysigt, humoristiskt, spännande och givetvis med ett oerhört sorgligt slut, där bara en överlever."

Bidrag 2: Free like a Bird – du är en fågel, New York är ditt hem

"Du flyger runt som en fågel i ett fotorealistiskt Manhattan i New York, USA (Tokyo-, London-, Stockholm-dlc någon?). Du ska samla kvistar till ditt hem, bygga det, skydda dig mot fiender, sno mat från arga New York-are. Lite Spider-Man vibbar i skala på staden."

Bidrag 3: Reincarnation VR – Återuppväck älskade familjemedlemmar med AI i VR

"Mitt drömspel vore ett VR-AI-spel där man enkelt kan lägga in fotografier, videor, röster m.m. för återskapa en form av time-tunnel till förr. Genom foton/videor m.m. man lägger till genereras personerna i världen. Genom AI utvecklas konversationer, minnen, och så vidare. Nära och kära skulle kunna återses. Visserligen i VR, men tänk att kunna gå och fiska och sitta snacka på virtuellt fik med sin farsa igen."

Bidrag 4: The Time Travelers Chef – Res i tiden och laga mat från då, nu och sen

"Den här tidsresenären har sin egna kock med sig, och det är du! Spela som en kock som reser genom tidsepoker för att samla ingredienser och lära sig uråldriga recept. Besök medeltida banketter, futuristiska rymdkök och stenåldersfester. Skapa otroliga rätter som bryter tidsbarriärer!"

Bidrag 5: Svensk krimdrama i flera säsonger genom hela Sverige

"Vill ha ett rejält story-drivet spel i Beck/Bron anda. Ett kriminaldrama som utspelar sig över några år så man får olika säsonger, på olika platser i landet. Kanske jaga en seriemördare genom svenska städer och kända platser. Tänk er typ undersöka en kropp i Globen och jaga runt i Stockholms kvarter ett kapitel och sen är man i Kiruna med snöstormen ylande i nästa."

Bidrag 6: 1970<|RETROLUTION|>2024 – Återupplev spelhistoriens vingslag i ett enda spel

"Återupplev spelhistoriens mest banbrytande milstolpar år för år.

Du vaknar upp i en lågupplöst och färglös spelvärld. Bryt dig igenom spelbarriären i Pong och fly i ditt rymskepp genom ett asteroidfält till en galax av genredefinerande spelepoker.

Varje spelepok introducerar en klassisk spelgenre och spelmekanik där spelvärlden gradvis blir mer färgrik och detaljerad."

Bidrag 7: Scatterbrain – Skräckspel i dina faktiska mardrömmar

"Problemet med skräckspel är att de slutar bli läskiga efter att man dött några gånger och därmed insett att det sällan straffar sig att dö. Kanske har jag en idé som kringgår detta problem: Huvudpersonen lever ett vanligt liv, men plågas på nätterna av hemska mardrömmar. När huvudkaraktären somnar måste spelaren ta sig igenom huvudkaraktärens mardröm. Om man dör vaknar man upp kallsvettig, somnar om och tvingas starta om mardrömmen. Ett smart slumpgenererat innehåll gör drömmen oförutsägbar. Klarar man nattens mardröm sparas ens framsteg, man får vila ut några minuter i vaket tillstånd innan det är dags att gå och lägga sig för nästa natt och därmed nästa mardröm, som då symboliserar en ny bana i spelet."

Bidrag 8: Bamse-spel i samma andra som Commandos och Desperados

"Mitt drömspel vore ett Bamse-spel i samma anda som Commandos och Desperados. Man spelar med utvalda karaktärer för varje bana, kanske behöver man Skalmans uppfinningar, Bamses styrka eller Husmusens storlek för att ta sig fram och vidare. Självklart ska det vara färgglatt i sann Bamse-anda."

Bidrag 9: Open world-fantasy där du är draken mot världen

"Mitt drömspel är som Skyrim fast istället för människa eller de andra raserna så spelar man som drake, levlar och blir mer kraftfull. Man börjar som drakunge. Föräldrarna har blivit dödade av riddare och man söker sin hämnd. Man flyger runt (open world-baserat) och terroriserar fort/slott. Riddarna/hjältarna samlar ihop arméer och jag som drake ska ha min hämnd."

Bidrag 10: Torparsimulator som tar dig genom tiden och växer sig större

"Det spel jag tänker mig vore ett där man lever som torpare ett tag innan industrialiseringen men tar sig fram dit. Från mindre jord- och skogsbruk, där man till en början försöker försörja sig själv och att senare kan försörja en större del av socken. Man börjar från ett ruckel omed sönderslitna verktyg, och låser upp nya grödor och redskap över tid, och genom årtionden. Att det först är manuellt slit med bl.a. slåttring av gräs med lie, där man senare låser upp hästdragen slåttermaskin, och till slut slåtterbalk på traktor med tändkulemotor (se: Bolinder-Munktell), som ett exempel på hur man "uppgraderar" sig genom spelet. Gräva jordkällare, hässja hö, göra en kolmila, dra stockar med häst, m.m. ingår också som uppgifter, allt med flera steg så man ser hur det går till, inte bara tryck på "E" och vips: färdigt. Och ju bättre man gör ifrån sig, desto fler bybor bygger nytt och flyttar in i närheten, som erbjuder varor eller sig själva som arbetskraft. Gammaldags så det heter duga!

En detalj jag vill ska vara med, är att spelet ska också vara pedagogiskt. Att det mesta ger historielektioner med berättarröst, som beskriver bl.a. hur torpare levde, hur hässjning av hö görs, hur olika grödor planteras och skördas, hur första världskriget påverkade Sverige (eftersom vi gör en typ av tidsresa), osv osv. Helfestligt, allmänbildande, jätteintressant, kunskapsorienterande."

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Datorns specifikationer

Komplett Advanced Gaming i115 RGB Processor Intel Core i5-12400F Grafikkort Gainward Geforce RTX 4060 Ghost Internminne 16 GB Kingston Fury Beast DDR4 3200 MHz Lagring 1 TB Kingston NVMe SSD Moderkort MSI Mag B760 Tomahawk Nätaggregat Cooler Master MWE Gold 650 W Chassi Phanteks Eclipse G360A Mid Tower (svart) CPU-kylning CM Hyper 212 ARGB Operativsystem Windows 11 Home Pris vid publicering 12 999 kr

► Komplett Advanced Gaming i115 RGB

► Test – så presterar Geforce RTX 4060