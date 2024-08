Var med och tävla om samlarutgåvan av World of Warcraft-expansionen The War Within! Vi har fått tag på två Collector's Edition som vi tävlar ut. I dessa ingår digital nyckel för Epic Edition-versionen av spelet. Den ger dig tidig tillgång till spelet (det släpps officiellt den 27/8 i Sverige). Du vinner också en Gryphon Rider-staty, en stilig art book, samlar-pins och annat, allt förpackat i en rejäl låda.

Svara rätt på frågorna senast onsdag den 21/8 så har du chans att vinna en av de finfina samlarboxarna. Lycka till!