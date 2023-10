Inledning

Lenovo är kanske inte det första märket jag associerar med "bärbara gamingdatorer". Istället förknippar jag ofta Lenovo med arbetsdatorer, eftersom jag har använt en Lenovodator i jobbsammanhang under större delen av min karriär – och jag tror att många känner likadant. Därför blev jag nyfiken när jag fick möjligheten att testa en gamingdator från Lenovos premiumsegment: Lenovo Legion Pro 7i.

När man testar en dator finns det massvis att granska, så jag har behövt göra vissa avgränsningar. I det här fallet har jag valt att främst fokusera på upplevelse och prestanda snarare än de tekniska detaljerna. Självklart inkluderar jag även en del syntetiska tester, men huvudfokus i denna recension ligger på spelandet och hur datorn fungerar i verkliga livet.

Med det i åtanke, kan något verkligen gå snett när några av de dyraste komponenterna på marknaden kombineras i en bärbar dator? Läs vidare för att ta reda på det!

Registrerad: 2006

Plats: Uppsala

Specialitet: Datorer, spel och e-sport

Första intryck

Datorn levereras väl förpackad, så pass att jag vågar säga att inte ens [valfritt frakbolag] skulle ha sönder den. Innerkartongen är fylld av kraftig skumplast och verkar tåla en stöt eller två – precis som det bör vara.

Välpackad

När jag packar upp datorn märker jag att det medföljer några tillbehör, vilket är en trevlig överraskning. Det är fyra utbytbara tangenter, åtta brytare och ett verktyg för att byta ut tangenterna. Min första tanke är att dessa är avsedda för att anpassa WASD-tangenterna. Många bärbara speldatorer har ofta särskilda egenskaper för WASD, men i det här fallet kan jag som användare välja att anpassa tangentbordet efter eget tycke eller behålla dem som reservtangenter.

Datorns design imponerar på mig. Den har en stilig svart och silver färgsättning med anodiserat aluminium både ovanpå och undertill. Fläktutblåsen är elegant utformade och smälter väl in i den övergripande designen. Det finns en ganska stor Legion-logotyp på baksidan, men eftersom den sitter diskret i ett hörn, tycker jag inte att den stör helhetsintrycket.

Portarna på datorns baksida är klart och tydligt markerade på ovansidan, vilket gör det enkelt att koppla in kablar. Ett snabbt ögonkast på tangentbordet avslöjar att piltangenterna är lite större än de övriga, medan enter-tangenten och numpad-delen har mindre tangenter. Pekplattan är också generöst dimensionerad.

Stor pekplatta och piltangenter, men liten enter-tangent.

Datorn väger 2,8 kilo, vilket jag anser vara acceptabelt. Den kvalar fortfarande in som "bärbar" snarare än "släpbar".

Första uppstarten

Vid första uppstarten aktiveras RGB-belysningen omedelbart. Förutom det standardiserade bakgrundsbelysta tangentbordet finns det också en LED-list på undersidan, som följer tangentbordets mönster. RGB-belysningen kan kontrolleras med kombinationen Fn+space, och jag kan enkelt växla mellan sex olika profiler. Dessa profiler kan anpassas via Lenovos mjukvara, som jag kommer att diskutera lite längre ner.

Kameran lyckades inte fånga allt i mörker, men detta är LED-listen och ... ... det bakgrundsbelysta tangentbordet.

Datorn levereras med Windows 11 förinstallerat, men det krävs någon timmes uppdateringar innan allt är igång och fungerar optimalt, vilket inte är ovanligt. Dock finns det förinstallerade program som enligt min mening inte hör hemma på en gamingdator. Jag hade uppskattat en ren installation istället för att ständigt få pop-ups med antivirusreklam som varnar för att datorn snart kommer att bli en virushärd om jag inte betalar. När meddelanden som "endast 14 timmar kvar av erbjudandet, aktivera nu!" dyker upp får jag obehagliga flashbacks till TV-Shop och deras "tidsbegränsade erbjudanden".

När jag börjar använda datorn känner jag att tangentbordet är "svampigt", särskilt runt WASD-tangenterna. Jag vet inte om detta är avsiktligt eller ej. För övrigt upplever jag tangentbordet som behagligt att skriva på. Den mindre enter-tangenten tar dock tid att vänja sig vid, men eftersom det är en nordisk layout är den åtminstone snäppet större än en US-layout. Jag uppskattar de stora piltangenterna, men i slutändan föredrar jag ett separat tangentbord med mekaniska brytare.

En användbar funktion är möjligheten att snabbt växla prestandaläge på datorn. Genom att trycka Fn+Q kan datorn växla mellan "lugn", "auto" och "prestanda". Det aktuella läget indikeras av powerknappens lysdiod: blå för lugn, vit för auto och röd för prestanda.

Efter att ha rensat och uppdaterat datorn startar den på cirka 15 sekunder, vilket får anses vara bra. Men vilka komponenter sätter igång när startknappen trycks ner? Här följer specifikationerna.

Raytracing IRL!

Specifikationer

Lenovo Legion Pro 7i Processor Intel Core i9-13900HX Grafikkort Nvidia GeForce RTX 4090 Notebook GPU 16 GB GDDR6 Internminne 32 GB DDR5 Batteri Litiumjon 4-cells, 99,9 Wh. 0–70% på 30 minuter Laddare 330 W Lagring 2 TB M.2 NVMe SSD Operativsystem Windows 11 Home Skärm Storlek: 16,8 tum

Upplösning: 2560 x 1660 pixlar

Uppdateringsfrekvens: 240 hz

Paneltyp: IPS

Responstid: 3 ms

Ljusstyrka: 500 nits

Färgrymd: 100% sRGB

DisplayHDR: 400 certifierad

Nvidia G-Sync Anslutningar 3 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB Gen 1 (Always on)

1 x USB-c 3.2 gen 2

1 x Thunderbolt 4

1 x Ethernet (RJ-45)

1 x 3,55 mm hörlursuttag

1 x Strömkontakt Webkamera 1080p / 720p med Tobii Horizon support Dimensioner (B x D x H) 363 x 262 x 26 mm Vikt ca 2,8 kg

Konfiguration och hårdvara

Som ni ser ovan består datorn av toppkomponenter. Många av dem behöver ingen närmare introduktion, men några förtjänar en kommentar.

Skärmens kvalitet är utmärkt, och jag har inga invändningar. Med en uppdateringsfrekvens på 240 hz får bilden ett skönt flyt. Skärmens storlek på 16,8 tum känns perfekt, varken för stor eller för liten, och färgåtergivningen är enligt mig mycket bra. Det medföljer programvara för att enkelt justera färgprofiler. Det enda jag kan tillägga är att med HDR aktiverat får jag inte skärminställningarna precis som jag vill, men jag är osäker på om det beror på skärmen eller om jag missar någonting.

Webbkameran fungerar för vardagliga ändamål som videochatt eller online-möten, men för professionell spelstreaming skulle jag rekommendera en extern kamera. Det är även praktiskt med en dedikerad knapp på datorns högra sida för att snabbt stänga av kameran.

Datorn har tillräckligt många anslutningar som är välplacerade. De på baksidan är lätta att hitta tack vare tydlig märkning på datorns ovansida, och anslutningarna på sidan sitter där man förväntar sig. Att den har HDMI 2.1 är ett klart plus.

Syntetiska tester

Det här avsnittet blir kort utan några särskilda anmärkningar, men jag ansåg att det var viktigt att inkludera i en recension. Jag har testat både processorn och grafikkortet. När det kommer till SSD-diskarna noterade jag bara hur snabbt de arbetade under installationen och observerade följande värden:

Skrivhastighet: 790 MB/s

Läshastighet: 890 MB/s

Processor

Cinebench

Den uppmärksamme läsaren kommer märka att det nämns Windows 10, vilket är inkorrekt. Jag vet inte varför Cinebench visar Windows 10 istället för Windows 11.

Grafikkort

Superposition Benchmark

Kort sagt, testresultaten från Superposition Benchmark skiljer sig från mina egna speltester som presenteras nedan. Min erfarenhet är att denna dator klarar av att köra alla spel i 1920 x 1080-upplösning på högsta inställningarna och konsekvent överstiga 60 bildrutor per sekund.

Skillnaden kan bero på att Superposition testar med OpenGL, att jag under mina egna tester använde DLSS, eller att spelspecifika benchmarks är mer rättvisande än generella. Jag vet inte heller här varför det nämns Windows 10 istället för Windows 11.

Mjukvara

Datorn levereras med diverse program (inklusive några som kan betraktas som bloatware), och jag vill kommentera två av Lenovos egna program: ett som jag tycker är bra och ett som jag anser mindre bra.

Lenovo Vantage

Detta är Lenovos egen programvara för datorinställningar och felsökning. Startsidan för programmet ger en översiktlig bild av datorns status och det finns en uppsjö av funktioner. Se en kort beskrivning nedan:

Information: Ger utförlig information om den aktuella enheten.

Systemuppdatering: Håller koll efter nya viktiga uppdateringar

Makrotangent: Låter dig skapa egna makros med NUMPAD.

Ström: Ingående information om batteriets hälsa.

Legion Arena: Länk till Legion Arena, som jag tar upp lite längre ner.

Medier: Inställningar för kameran.

Maskinvarugenomsökning: Felsökning – lämnar utförlig rapport om status och komponenter.

Nahimic: Avancerade ljudinställningar

X-Rite Color Assisstant: Presenterar ett par förvalda färgprofiler

Tobii: Hanterar den inbyggda ögonspårningen.

Lenovo Spectrum: Inställningar för RGB. Varje tangent kan programmeras separat.

Starskärm Lenovo Vantage

Legion Arena

Detta är Lenovos egna spellauncher där dina köpta speltitlar samlas. Jag ser inte riktigt nyttan med programmet. Visst, det kan vara praktiskt om du har spel på flera olika launchers, men du måste ändå starta via den specifika launchern. Dessutom visar den populära spel, men erbjuder ingen direktlänk för att köpa dem. Märkligt nog innehåller programmet även en länk för att ladda ner just detta program som jag redan använder – varför?

Speltester

Jag väljer att spela med datorns autoläge aktivt, väl medveten om att det ger färre bildrutor per sekund jämfört med performanceläget. Men höga fläktljud och intensiv värmeutveckling i performanceläget gör valet enkelt för mig. I det läget kör fläktarna för fullt, och jag noterar 70 decibel bredvid datorn (uppmätt med en enkel mobilapp). Värmeutblåset sitter på sidorna, vilket innebär att all värme blåser ut direkt på min högra hand där jag håller musen.

I autoläget är det fortfarande högt fläktljud och mycket värme som strömmar ut på handen, men varken ljudet eller värmen stör min spelupplevelse på samma sätt som performanceläget gör.

Inte är väl den där polisbilen på väg mot mig? 😬

Jag gör inga avancerade inställningar i spelen, utan väljer generellt Ultra-inställningen kombinerat med raytracing och DLSS när det är möjligt. Jag använder ett tredjepartsprogram för att logga statistik under spelsessionen. Den upplösning jag spelar i är skärmens standard, det vill säga 2560 x 1660 pixlar. För spel med inbyggd benchmark kör jag tester i både auto- och performanceläget.

Spel Bildfrekvens Benchmark auto Bildfrekvens Benchmark performance Genomsnittlig bildfrekvens spelsession Bildfrekvensens 1% low Assassins Creed: Mirage 93 120 100 30 Assassins Creed: Valhalla 102 124 114 61 Borderlands 3 101 133 118 29 Cities Skyline 2 High, anpassad High, Very Low NA NA 20, 45, 109 12, 23, 26 Counter-Strike 2 NA NA 200-230 NA Cyberpunk 2077 56 78 61 34 Forza Motorsports 106 125 116 28 Red Dead Redemption 2 74 100 70 29 Starfield NA NA 55 26

WASD-delen av tangentbordet blir aldrig varm, men andra tangenter blir märkbart heta. Datorn blev svalare och tystare när jag lyfte upp baksidan lite för att förbättra luftflödet, vilket också gav en bekvämare vinkel för vänsterhanden på tangentbordet.

Forza Motorsports blir verkligen snyggt på Lenovo Legion Pro7i

Reflektioner

Som framgår av resultaten är antalet bildrutor per sekund generellt högre under spelsessionerna jämfört med syntetiska benchmarks. Det kan bero på att loggningen under spelsessioner även inkluderar cutscenes där bildrutor kan skjuta i höjden, eller att jag helt enkelt inte når de mest krävande delarna av spelet.

Mitt mål är att alltid överstiga 60 bildrutor per sekund. Starfield är det enda spelet där datorn inte uppnår detta. Men genom att sänka grafikinställningarna något kan jag uppnå konsekvent över 60 bildrutor per sekund. Det är möjligt att problemet ligger hos Bethesda, som kritiserats för dålig optimering av spelet. Efter en patch eller två kanske spelet flyter på stadigt över 60 bildrutor per sekund. Förhoppningsvis.

Ett spel som är svårt att använda i tester just nu är Counter-Strike 2, eftersom det nyligen släppts och ännu inte är fullt optimerat. Trots detta anser jag att det bör inkluderas, särskilt med tanke på dess popularitet inom e-sporten nu när CS:GO har försvunnit.

När jag spelar märker jag inga problem kopplade till datorn. För närvarande nås inte skärmens uppdateringshastighet på 240 hz, men med en bildfrekvens på runt 200-230 bildrutor per sekund är resultatet ändå imponerande. Tyvärr finns ingen loggfil att tillgå eftersom Valve inte tillåter tredjepartsprogram att läsa av spelet, så min data kommer från verkliga spelmatcher.

Jag testar även att maxa Cyberpunk 2077 med Path-tracing aktiverat och uppnår 53 bildrutor per sekund i benchmarktestet.

Jag vet att många gillar att spela spel på en skärm och samtidigt ha en videostream igång på en annan skärm. Även om resultaten inte visas i tabellen ovan, så kopplade jag in min egen 32-tumsskärm med upplösningen 2560 x 1440 pixlar och spelade på den. Samtidigt som en ström spelades upp på den bärbara datorns skärm, märkte jag att prestandan minskade med ungefär 10-15%.

Slutsats

Lenovo Legion Pro 7i är en riktigt vass bärbar speldator med några få svagheter. De positiva aspekterna av framgår tydligt av de syntetiska testerna och tabellen över bildrutor per sekund. Det visar att Lenovo Legion Pro 7i verkligen är ett kraftpaket att räkna med. Med det sagt kan resten av denna slutsats verka kritisk, men detta överskuggar inte de positiva aspekterna.

Stilig solnedgång från vikingatiden

Jag anser att en dator i detta höga segment bör ha en så ren installation av Windows som möjligt. Jag förstår att viss Lenovo-programvara är nödvändig, och jag erkänner att Lenovo Vantage är ett bra program. Men jag tror att många som köper en bärbar gamingdator i denna prisklass troligtvis kommer att göra en egen ren installation direkt. Detta är inte en dator som föräldrar köper till sina barn för att spela Fortnite på, utan snarare en maskin för någon med ett stort spelintresse.

Någonstans här inser jag att det blev många bilbilder i den här artikeln, men det är snygga bilar!

När det gäller priset har jag inte nämnt det tidigare, eftersom aktuell prissättning kan vara svår att bedöma. Vid första anblicken kan priset verka högt, mycket högt. I skrivande stund kostar just denna konfiguration cirka 45 000 kronor. Med tanke på marknadspriserna och datorns innehåll verkar det vara ungefär vad man måste betala för en maskin i denna klass.

En snabb jämförelse visar att bärbara datorer med ett Geforce RTX 4090 kostar mellan 39 000 och 81 000 kronor. Frågan är om marknaden är snedvriden på grund av få stora leverantörer, eller om det finns skäl till de priser vi ser idag. Men den diskussionen passar inte i denna recension.

Värmeutvecklingen är extrem på denna dator, och detsamma gäller fläktljudet. Utan hörlurar kommer du definitivt att höra fläktarna, särskilt i tystare spelögonblick. Och i performanceläget överröstar de till och med ljudet av motorer i spel som Forza Motorsport. Jag rekommenderar starkt att de som köper denna dator även investerar i en kylplatta för bärbara datorer.

Värmeutblåset som riktas direkt mot högerhanden var irriterande. Visst kan man flytta handen, men alla har vi våra favoritpositioner när det kommer till mus och tangentbord. Därför blev värmen stundtals en obekväm störning som förstörde min upplevelse i vissa spel. Vad som bör tilläggas är dock att det alltid kändes svalt och behagligt bredvid pekplattan. Så när jag spelade med en handkontroll och vilade händerna på varsin sida om pekplattan upplevde jag inga problem med värmen.

Avslutningsvis vill jag säga att jag trivdes bra med datorn under den tid jag använde den. Trots ett par brister kan jag rekommendera Lenovo Legion Pro 7i för dig som sitter på en hög pengar och är beredd att investera i en riktigt påkostad bärbar gamingdator.