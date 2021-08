Jag vet att jag är senare än de flesta till semester- och sommarlovs-festen, men precis i detta nu börjar faktiskt två veckors lång ledighet. Förhoppningsvis har jag inte glömt hur man är ledig.

Då jag roddat FZ i flera veckor och i övrigt ägnat tiden åt OS – som i år gått på okristliga tider! – har jag knappt spelat någonting. Konstigt känsla. Förhoppningsvis har jag inte glömt hur man spelar. Innan jobb- och OS-bubblan har jag ett vagt minne av att jag spelade (om) Psychonauts.

Har dock ett sug efter att återvända till Assassin's Creed Valhalla, och då i synnerhet ta mig an Wrath of the Druids-expansionen. Hög tid, då faktiskt nästa släpps inom kort! Fick en pil i motivationsknät när Valhalla buggade loss och inte lät mig bygga klart min bosättning. Nu är det löst, och jag vill återvända. Har dock en känsla av att jag kommer ägna första helgen åt sömn...

Och du? Vad spelar du i helgen, som kanske rentav är den första efter semestern.