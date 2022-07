Fem av fem blev betyget när vi recenserade Cuphead. Det är fem år sen, så det är ingen överdrift att kalla dlc:t The Delicious Last Course efterlängtat. En av alla som trånat är @Uberpwnage2.0, och i kvällens FZ Play-stream får han äntligen betalt för sin väntan.

Klockan 20 drar streamen igång, och du ser den på twitch.tv/fzplay.