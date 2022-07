Trenden med att mer (remakes) eller mindre (remasters) återuppliva populära spel på nya, kraftfullare format ser inte ut att vara på väg att dö. Tvärtom, Capcom avslöjade nyss att Resident Evil 2-remaken sålt i 10 miljoner exemplar. En nyversion som rosats av både kritiker och spelare.

Å andra sidan: debatten om huruvida en The Last of Us-remake behövs – dessutom till fullpris! – pågår. Originalet släpptes ju så sent som 2013, och har till och med hunnit få en PS4-remaster.

Oavsett behovet läggs resurser, som skulle kunna lagts på nya spel, på "gamla". Ska det vara så? Behöver vi alla remakes och remasters när vi i stället hade kunnat få fräscha, nydanande titlar?