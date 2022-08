Skolstart, jobbstart, slack-start! Nu är det dags att på allvar veva igång maskineriet igen, och olja våra gnisslande kugghjul. Då behöver man ju såklart Spelhelg extra mycket, så redaktionen tipsar här om vad den kommer att lira de närmsta dagarna. Spretigt, är ordet som ska in på rad fem!

Vi vill såklart också höra vad just du ska spela – skriv av dig i kommentarstråden!

Johan Olander

Det blir Regiments och allan den här helgen.

Mike Stranéus

Cuphead: The Delicious Last Course, och jag vet redan nu att jag kommer uppfinna minst tio nya svordomar.

Johan Lorentzon

Kommer nog fortsätta köra överlevnadsspelet "Covid-19" från sängen, men annars kör jag nog lite Mario Galaxy om jag orkar.

Fredrik Eriksson

The Last of Us Part One, nio år efter PS3-originalet. Remastern skippade jag, återstår att se vad remaken gör för mig.

Tomas Helenius

Jag kan nog inte ducka Minecraft Java-kulan. 10-åringen, som väldigt gärna spelar med pappa, har hört att den är “mycket bättre” än Bedrock. Och han har nu upptäckt att vi har båda. Inga tack till Duno.

Jocke Bennet

Min sista officiella Spelhelg innan avslutet viger jag åt att testa spelet Johan tipsade om ovan - Regiments. “En mer användarvänlig version av Wargame-spelen” är precis vad jag behöver just nu.