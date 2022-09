Snart helg igen, och hög tid att planera vad som ska spelas. Så här ser FZ-redaktionens spelplaner ut - berätta om dina!

Valentin Lundin

Jag har i veckan för andra gången blivit pappa till en liten flicka, så vi får se om det blir något spelande! I så fall något där bara en hand behövs, kanske Civ VI eller Disco Elysium.

Johan Olander

Blir Star Citizen. Fattar nästan vad det går ut på. Har kraschat in i tre planeter.

Johan Lorentzon

Här ska det bedrivas färgkrig med bläckfiskar! Splatoon 3-recension kommer tidigt nästa vecka.

Fredrik Eriksson

The Last of us Part II och Disney Dreamlight Valley. Yin och Yang.

Mike Stranéus

Är tillbaka i det neondränkta Cyberpunk 2077-träsket och härjar vidare bland cyberskurkar och mutantbanditer.

Robin Andersson

TV-serierna House of the Dragon och The Rings of Power har gjort mig sugen på fantasy. Jag har därmed bestämt för att hoppa in och testa Baldur's Gate 3.

Tomas Helenius

Man cold! Så Theme Hospital vore väl lämpligt. Eller The Last of Us för att understryka hur allvarligt det är med en snorig näsa... Man cold som sagt.

Jonny Myrén

Jag ska ta en titt på Thief-doftande Gloomhaven.

Mikael Berg

Ämnar besöka romarriket i The Forgotten City samt förhoppningsvis återuppta min resa i Elden Ring.

Daniel Sjöholm

Ska testa Dreamlight Valley för att se om det är så mysigt som en del säger eller om det "bara" är ett mobilspel på datorn som andra säger.