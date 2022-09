Eftermiddagens Nintendo Direct-sändning är slut, och här kommer en summering med de största nyheterna samt trailers från det viktigaste.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom var den sista och överlägset största nyheten. Det är alltså Breath of the Wild-uppföljaren som heter så istället för att få "2" i namnet. Den släpps den 12 maj 2023.

Fire Emblem Engage avtäckt. Kalibrera kontrollen för release den 20 januari 2023.

Nästa tillkännagivande var Pikmin 4. FZ-Fredrik jublade och började genast längta till ett okänt datum 2023.

Octopath Traveller 2 frälser (förhoppningsvis) rollspelare från den 24 februari nästa år. Så här ser det ut:

Resident Evil Village Clound börjar streamas till Switch-konsoler den 28 oktober. Demoversion finns att testa nu. Och innan året är slut kommer streamade versioner av Resident Evil 1-3, också de med tilläggsnamnet Cloud. Är herr Strife informerad?

Den så smidigt namngivna prenumerationstjänsten Nintendo Switch Online + Expansion Pack får inom kort tillskott av ett gäng trevliga N64-titlar. Till exempel Pilotwings 64, Mario Party 1-3, Excitebike 64... Och - Goldeneye, med online-spelande.

Nintendo Switch Sports får den utlovade golfuppdateringen i slutet av 2022.

Och Mario Kart 8 Deluxe får ytterligaren en knippe banor vid årsslutet. Eller "this holiday" som det heter.

Bayonetta 3 släpps den 28 oktober, och här är cirka 7 minuters färskt gameplay.

It Takes Two kommer till Switch den 4 november. En första gameplay-film här: