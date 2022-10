För FZ-redaktionen blir det superhjältar, råttjakt och pestpandemier. Hur ser din spelhelg ut?

Johan Lorentzon

Jag kommer ge mig ut bland stjärnorna i portabelt format. No Man's Sky på Switch!

Jonas Vågström

I väntan på Gotham Knights ska jag försöka fortsätta mitt äventyrande i Breath of the Wild. Visst är det bra, men är det så bra som alla säger? Än är jag är inte helt övertygad.

Johan Olander

Försöker hålla mig från Bannerlord till release för att fokusera på min bomullsfarm i Farming Simulator 22.

Jonny Myrén

Turligt nog blir det till att testa Warhammer 40K: Darktide i helgen.

Fredrik Eriksson

A Plague Tale: Requiem. Exakt hur rått det är talar jag om på måndag.

Valentin Lundin

WH40K: Darktide så mycket det bara går!

Mike Stranéus

Ska ta reda på om Unusual Findings är den SCUMM-doftande nostalgikick som jag saknar i mitt liv just nu.

Joakim Kilman

Nu när jag är färdig med The Excavation of Hob's Barrow så är det kanske dags för mer pixelrysligheter med The Plague Doctor of Wippra.

Mikael Berg

Jobbar på att rädda mänskligheten från det utomjordiska hotet i Terra Invicta.

Daniel Sjöholm

Otroligt spännade att se hur olika tankar det finns om Star Citizen. Nu känner jag att jag måste testa och försöka förstå de minst sagt starka åsikterna.

Tomas Helenius

Fotboll - irl! 10-åringens lag mot föräldrarna, så träningsvärk lär vara en faktor i helgen. Theme Hospital kanske? Eller Dead by Lunchtid...

Robin Andersson

Jag är inne i en period där jag testar PS1-spel jag inte visste fanns. Först ut är ett spel som heter Guardians Crusade, ett JRPG med ett lite barnsligt och gulligt tema.