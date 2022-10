På Moderskeppet-kryssningen med FZ och Sweclockers förra veckan fick medlemmar på båda siterna testa spel, bygga datorer, klämma på hårdvara och höra redaktionerna prata spel och hårdvara i det stora auditoriet i centrum av vår egna, privata del av båten.

Vår egen @Daniel Sjöholm presenterade tillsammans med FZ Play-gurun @Wakkaah de 10 hetaste kommande spelen, en lista som FZ-redaktionen gemensamt röstat fram. De spel som är med är sådana med antingen releasedatum eller som det sagt ska släppas senast 2023.

Så här ser FZ-redaktionens lista över de 10 hetaste kommande spelen ut. Berätta gärna om din i kommentarerna!

10. Star Wars Jedi: Survivor De har gjort två utmärkta men sorgligt underskattade Titanfall. De är också ansvariga för det hittills bäst mottagna Star Wars-spelet under EA:s flagg. Så nog förtjänar Respawn att få till en fullträff både kritiker- och försäljningsmässigt. Förmågan har de. Genre: Action-äventyr

Spelare: 1

Plattformar: Pc, PS5, Xbox Series

Release: 2023

9. High on Life

I Rick and Morty-skaparen Justin Roilands förstapersons-shooter High on Life är du prisjägare som far runt i galaxen och skjuter ailens med pratande vapen, allt för att hindra utomjordingarna från att göra knark av mänskligheten. Det är för skruvat för att inte hamna på den här listan.

Genre: FPS

Spelare: 1

Plattformar: Pc, Xbox

Release: 13 december 2022

8. Dragon Age: Dreadwolf Utvecklingen har varit milt sagt stökig, med flera omstarter och avhopp. Och egentligen är det väl omöjligt att förutsäga var Dragon Age nummer fyra landar. Men live-service-planerna verkar ha skrotats, och det ökar chanserna för ett tungt fantasy-rollspel som de var förr. Låt det här bli Biowares stora återkomst - snälla! Genre: Rollspel

Spelare: 1

Plattformar: Pc, PS5, Xbox Series

Release: 2023

7. The Callisto Protocol

Ett virus förvandlar folk till monster i ett fängelse på en av Jupiters månar. Tentakler växer ut på de mest groteska ställen, och livet bir kaos med blod och kroppsdelar överallt.

Ja, The Callisto Protocol liknar Dead Space, och det släpps dessutom bara en månad innan DS-remaken. Allt pekar på en riktigt jäkla nervig spelvinter.

Genre: Skräck

Spelare: 1

Plattformar: Pc, Playstation, Xbox

Release: 2 december 2022

6. Hogwarts Legacy Ingen Harry Potter i sikte, men väl hela hans skola. Och där får du möjlighet att formge och utveckla din egen trollkarl eller häxa! Alla som sprungit på J.K. Rowlings mästerverk verkar tråna efter Hogwarts Legacy. Det gör alla rätt i. Genre: Action, rollspel

Spelare: 1

Release: 10 februari 2023

Plattformar: Pc, Playstation, Xbox, Switch

5. Marvel's Spider-Man 2

Både ettan och Miles Morales var förträffliga actionäventyr, och med Insomniac bakom spakarna finns inga skäl att tro att Spider-Man 2 skulle vara sämre. Frågan är hur snyggt det blir nu när det är PS5-exklusivt.

Genre: Action-äventyr

Spelare: 1

Plattformar: PS5

Release: 2023

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Innan titeln blev klar i höstas kallades det allmänt för Breath of the Wild 2. Och det är skäl nog att ställa in alla åtaganden under andra halvan av maj nästa år. Genre: Action-äventyr

Spelare: 1

Plattformar: Switch

Release: 12 maj 2023

3. Diablo IV

Färgglatt, girigt, mobilspeligt - Diablo-fansen har inte direkt älskat det Blizzard gjort med serien. Men i fyran ser åtminstone mörkret ut att vara tillbaka, och kanske, kanske kan det hålla ekonomerna utvecklarna i schack så att de skippar alltför giriga betalmodeller.

Don't fuck this up, Blizzard!

Genre: Action-rollspel

Spelare: 1, flera

Release: 2023

Plattformar: Pc, Playstation, Xbox

2. God of War: Ragnarök Tvivlar du? För bövelen - kolla betygen på föregångarna!! Genre: Action-rollspel

Spelare: 1

Plattformar: Playstation

Release: 9 november 2022

1. Starfield

Det må vara en klyscha, men Bethesda har verkligen allt att bevisa här. Rollspelskungarnas krona halkade snett efter Fallout 76, och som om det inte vore svårt nog att rätta till den ska studion göra det med sitt första nya varumärke på decennier. Bethesda-nestorn Todd Howard har beskrivit Starfield som "ett Skyrim i rymden", och det ser duktigt ambitiöst ut.

Starfield kan landa i rejäl besvikelse, lika väl som det kan bli en dundersuccé. Ett sån satsning går inte annat än att längta efter.