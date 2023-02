Den värsta Harry Potter-febern har brunnit klart i redaktionens kroppar, och det börjar dyka upp lite andra spel än Hogwarts Legacy i helgplanerna. Däribland strategiskt WW2-bråk, VR-trimmad racing och grissvår finskt upprepningsspelande.

Så här ser våra spelplaner ut – berätta om dina också!

Johan Olander

Company of Heroes 3! Alla ska dö.

Jonny Myrén

Jag fortsätter att slita mitt hår i pc-versionen av Returnal. Riktigt svårt, men redigt kul och härlig atmosfär.

Fredrik Eriksson

Efter att ha snabbtestat en rad PSVR2-spel finns ett sug att gotta ner mig lite extra i något. Moss? Moss! Och förstås: Hogwarts Legacy. Alltid Hogwarts Legacy.

Mikael Berg

Det vankas jobb, jobb, jobb i helgen. Hoppas hinna med lite Sons of the Forest.

Tomas Helenius

Gran Turismo 7 i VR, eftersom jäklar vad bra det är!

Mike Stranéus

Det vankas superhjältar och under bältet-humor i South Park: The Fracture But Whole.

Johan Lorentzon

I helgen blir trollformler och drycker i Hogwarts.

Joakim Kilman

Det blir nog lite Arkham Horror-brädspel med mina bröder. Digitalt blir det nog mer peka-klicka-mysterier, kanske spela klart Hitchcock-doftande Conway.

Jonas Vågström

Har dykt tillbaka in i Sifu i väntan på Arenas-uppdateringen som kommer i mars. Hogwarts Legacy och trollstavar i all ära, men jag saknade lite vanligt hederligt knytnävsslagsmål. Möjligen så övertalas den här räddharen att ge sig in i Sons of the forest - vi får se om jag vågar!

Robin Andersson

Metroid Prime Remastered på Switch! Senast jag spelade detta var hos min farsas gamla vän när spelet var nytt på Gamecube. Ska bli kul att få ta sig an en Metroid-titel i 3D.