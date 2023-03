Förlåt för tjat, men första chansen att spela ett fullstort nytt Diablo på 11 år är STORT. Så det blir en del snack om Diablo IV-betan (börjar i eftermiddag!) också i veckans Fragzone-Fredag.

Men vi hinner med mer än så. HBO-serien The Last of Us är slut och åsikter står redo att luftas. Fredrik firar att han tagit sig igenom Resident Evil 4-remaken med högsta betyg. Han är frånvarande i dagens sändning, och därmed skäligen misstänkt för att ha börjat nästa spelomgång.

Slutligen har vi veckans screenshot-tävling! Skriv en rolig #bildtext i kommentarerna så kan du vinna ära, mardrömmar och ett hemligt pris! Vinnaren presenteras i nästa veckas Fragzone-Fredag.

Bild från The Sims subreddit.