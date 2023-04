Det har släppts till PS3, PS4 och PS5, och nu har The Last of Us äntligen nått pc-formatet i och med remaken Part I. Det är värt att fira, och det ska vi också göra. Men! Vi kan förstås inte blunda för den stora svampzombieelefanten i rummet. Pc-versionen har under veckan blivit hårt kritiserad för allsköns problem så när @Wakkaah tar sig an spelet kan det bli otäckt på flera vis.

Vi håller alla postapokalyptiska tummar i världen för att det ska gå vägen. 20.00 kör vi!