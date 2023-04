Star Wars som franchise får på många sätt anses som en osannolik framgångssaga i modern tid. Som George Lucas sa: "Om studion inte tror på filmen, ska jag sälja den på ett annat sätt". Och lyckades därmed knipa rättigheterna till leksaker, schampoflaskor, spel och allt och lite till.

Sedan 1977 har det släppts en sanslös mängder spel baserat på den sagolika rymdoperan. Låt oss kika närmare på tio av mina, hobbyjedin Mike Stranéus, favoriter. Samt några magplask.

10 Star Wars-spel så bra att en Mandalorian skulle ta av sig hjälmen

Star Wars: Knights of the Old Republic Releaseår: 2003 "Beslut som faktiskt spelar roll" Biowares mästerverk från 2003 fångar Star Wars-känslan som kretsar runt byråkrati och politik, samt Jedi mot Sith på ett utmärkt sätt. En intressant karaktärsutveckling och beslut som faktiskt spelar roll bidrog också till att Knights of the Old Republic var – och är än idag – ett makalöst bra spel. Remake är på gång.

Star Wars: Republic Commando

Releaseår: 2005

Det finns en lite skev uppfattning om att ett Star Wars-spel ofta behöver kretsa kring jedis. Och är det något Republic Commande bevisar så är det hur felaktig den uppfattningen är. Som Delta Squad får jag uppleva en annan vinkel av galaxens maktkamp. En arkadversion av en taktisk shooter som håller än idag.

Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader Releaseår: 2001 Ack så kort, men ack så gott är troligtvis det som sammanfattar Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader. Det är inte direkt ett långt spel, men otroligt snyggt. Och låter dig ta plats i cockpiten på ikoniska rymdskepp och ge imperiet på nöten i dramatiska och klassiska filmögonblick, tolkade på en Gamecube.

Star Wars: Tie Fighter

Releaseår: 1994

Det är alltid lite roligare att spela på fel sida av historien. Och Star Wars: TIE Fighter ger oss chansen att göra detta. Som pilot i imperiets tjänst tar jag mig an motståndsrörelsen i händelser som utspelade sig mellan Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Ner med rebellerna!

Star Wars: Dark Forces Releaseår: 1995 Det är inte rättvist att avfärda Dark Forces som en "Doom-klon" då det är mycket mer än så. Spelet tog mig med på en resa i Star Wars-universumet som jag aldrig tidigare upplevt. De hektiska lasergevärsduellerna bytte av varandra, samtidigt som jag i rollen som Kyle Katarn fick upptäcka imperiets hemliga Dark Trooper-projekt.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Releaseår: 2022

"Ultimata Lego-tolkningen av Star Wars"

För att citera mig själv: Lego Star Wars: The Skywalker Saga är den ultimata Lego-tolkningen av Star Wars-ennealogin som bjuder på plusmeny, extra allt och ännu mer. Fjolårstiteln är utan tvekan det bästa Lego-spelet som gjorts och faktiskt ett av de bättre Star Wars-spelen som släppts.

Star Wars: Battlefront II Releaseår: 2005

Det är få spel som lyckats förmedla känslan av närvaron på ett slagfält i Star Wars-universumet. Och närmast kommer Battlefront II från 2005. Spelets grundläggande premiss är att erbjuda spelaren en sandlåda med olika möjligheter istället för snygga kulisser som inte gör något för spelupplevelsen i helhet. Mästerverk då, mästerverk idag.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Releaseår: 2019

Det är ironiskt att EA som inte tror på singelspelar-upplevelser prickade så många rätt med Fallen Order, även om det var Respawn bakom spakarna. Ett storydrivet Star Wars-äventyr modellerat efter metroidvania-modellen som hade dramatiska vändningar och kul stridsmekanik. Cal Cestis öde som en vilsen padawan visar stor potential och snart (mycket snart) får vi otåliga fans äntligen uppleva del två i hans resa.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast Releaseår: 2002 Återigen är det dags att kliva in Kyle Katarns rymdstövlar och fokus var ljussablar, ljussablar och fler ljussablar. Oavsett om jag använer kraftförmågor eller en, just det, ljussabel för att skicka stormtroopers till dödens slutstation, så är det aldrig tråkigt. Över tjugo år senare kan minns jag fortfarande spelkvällarna med Kyle framför datorskärmen och Jedi Outcast.

Super Star Wars: Return of the Jedi

Releaseår: 1994

"Sista delen i speltrilogin som förfinar konceptet"

När det talas om Super Star Wars-spelen till SNES handlar det ofta om svårighetsgraden. Och sällan om hur bra de faktiskt var. Svåra, oh ja. Men underhållande. Och Return of the Jedi är den sista delen i speltrilogin som förfinar konceptet från de tidigare spelen, och gick således ut med flaggan i topp.

3 svarta Star Wars-hål

Efter tre solars solsken på Tatooine kommer naturligtvis ösregn på Kamino. Låt oss titta på några spel som definitivt inte hade kraften med sig. Och som jag tragiskt nog har betalat för.

Star Wars: Masters of Teräs Käsi Releaseår: 1997

Saker en utvecklare bör undvika när de skapar ett fightingspel: tröga karaktärer, dålig grafik, obalanserad spelmekanik och en spelmotor som rullar i slowmotion. Det mest tragiska med Star Wars: Masters of Teräs Käsi är att spelet lyckas ticka av alla boxar över fel som går att göra. Att storyn dessutom är värdelös blir sista spiken i kistan.

Kinect Star Wars

Releaseår: 2012

En dålig idé kan ibland räddas av roligt gameplay. Flera dåliga idéer utgör sällan ett bra spel. Och Kinect Star Wars är ett virrvarr av dåliga idéer och otroligt dåligt utförande av hela röran. Spelet känns som något som vill vara Star Wars, men presenterar något som känns som Star Wars köpt på Wish.

Star Wars: Obi-Wan Releaseår: 2001 "För mycket fantasi och för lite impuls-kontroll" En usel kamera. Värdelösa kontroller. Usel grafik. En talanglös röstskådespelare försöker tappert lajva Ewan McGregor. Storyn förändrar narrativet från filmerna till den gränsen att det liknar något skrivet av ett fan med för mycket fantasi och för lite impulskontroll. Om du någonsin känner en disturbance in the force kan det vara för att du står för nära ett ex av Obi-Wan.

► Vilket Star Wars-spel är din favorit? Och har du som Mike kastat pengar på något riktigt uselt spel som utspelar sig i en galax långt, långt borta?