Från nästan unisont hyllad försäljningssuccé till något som fansen nu kallar för ett rent haveri. Formkurvan för Diablo 4 har minst sagt varit svajig. Under Blizzcon försökte Blizzard vid upprepade tillfällen förtydliga att de sätter fansen i främsta rummet. Men hur svarar de på frågor direkt från spelarna?

FZ:s USA-korre Jonas på Blizzcon.

Med mig till Blizzcon-mässan förra helgen hade jag massor av frågor, både egna och från er FZ-läsare, och under drygt en halvtimme fick jag ställa dem till Chris Wilson, associate producion director, och Brent Gibson, associate game director. Jag möter upp de båda i ett avskilt rum med en soffa och ett par fåtöljer. De verkar ha ett hektiskt schema fyllt av hållpunkter och jag ombeds att hålla mig strikt till trettio minuter. Men vi hann beta av det mesta, och så här lät det:

De tidigare titlarna i serien har verkligen betytt mycket för fansen, speciellt Diablo 2, och flera frågar varför det senaste spelet inte är mer som tvåan. Hur hanterar ni i teamet såna förväntningar?

"Det är något som vi ständigt kämpar med"

– Vi hade faktiskt förmånen att jobba på Diablo 2 Resurrected båda två. Det mest intressanta med att förvalta en så älskad franchise är att det finns så många olika typer av spelare. Vissa har spelat Diablo i åratal och för andra är det första gången. Därför är det viktigt för oss att komma på saker som passar alla typer av spelare. Det är en prioritering och något som vi lägger ner mycket tid och möda på. Det är svårt att göra alla nöjda men det är något som vi ständigt kämpar med.

Idag går det att följa hur ett spel spelas och vad spelarna uppskattar och ogillar på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Bland annat så kom det tidigt kritik mot Diablo 4 kring avsaknaden av ett vettigt endgame. Har kritiken från spelarbasen påverkat utvecklingen på något sätt?

"Sen har vi också lagt till mer innehåll för att stävja bristen på endgame"

– Vi försöker alltid vara uppmärksamma på våra spelare och vad de tycker. Sen litar vi också till våra egna instinkter och hela teamet spelar själva Diablo 4. Självklart har det dykt upp saker som vi uppmärksammat, både direkt från spelarna men också genom användarundersökningar där vi försöker ta reda på vad spelarbasen saknar och efterfrågar.

– Bara inför säsong två har vi adderat flera nya förbättringar och många av dessa är en direkt reaktion på vad spelarna önskat sig. Exempelvis så insåg vi problemet med att gems tog upp onödigt mycket plats i spelarnas inventory och därför gjorde vi om dessa till crafting-material istället.

– Sen har vi också lagt till mer innehåll för att stävja bristen på endgame, till exempel är det nu möjligt att ta sig an en Boss Ladder som gör det lättare att samla på sig loot från bossar.

Lilith tog plats på Blizzcon.

Känner ni er på något sätt hämmade av kraven och förväntningarna som ställs?

– Det är toppen att folk bryr sig och känner sån passion och vi vill givetvis att spelet ska kunna uppnå sin fulla potential och bli så bra som möjligt. Vi försöker lyssna på all kritik och är glada att vi får hjälp att se brister som vi inte hittat då vi spelat själva.

– Fördelen med Diablo 4 är att vi kan fortsätta att jobba på det och komma med förbättringar efter att det släppts. Det är den bästa biten med live service-spel.

– När spelet väl är släppt så är det inte bara vårt spel längre. Nu rår vi om och bygger vidare på spelet ihop med fansen. Tack vare rösterna som höjs får vi chansen att kommunicera med spelarna och kan åtgärda saker tillsammans.

Kommer antalet legendaries som fienderna droppar justeras i framtiden? Jämfört med tidigare spel så hittar man väldigt många legendariska vapen och flera av statussiffrorna som anges känns meningslösa.

– Vi är väl medvetna om problematiken kring loot och allt som har med items att göra. Det är något som vi definitivt kommer att sträva efter att förbättra över tid och när det kommer till statussiffrorna är det något vi redan börjat att arbeta med nu i säsong två.

– Vi vill också underlätta för våra spelare att kunna farma eftertraktad loot, men där finns också en balansgång som man behöver ta hänsyn till.

Varför är "unique items" endast tillgängliga efter level 50?

– Beslutet grundar sig i vårt försök att ha något man kan sträva efter, det går inte att ha allt tillgängligt på en gång så detta gjordes för att sprida ut spelinnehållet. Även här handlar det om en balansakt.

"Set items" var ett populärt inslag i föregångaren, men saknas i Diablo 4. Varför är de bortplockade och finns det någon chans att de kommer att inkluderas senare?

– Det är tyvärr inget vi kan prata mer ingående om idag.

Samma frågor men angående “runes”?

– Vi måste tyvärr svara samma sak som på föregående fråga, men det är ett live service-spel – så mycket kan vi säga.

Vad har ni kunnat göra i Diablo 4 som inte var möjligt i tidigare spel på grund av bristande teknik och hårdvara?

– Där återkommer vi till live service-aspekten som möjliggör en kommunikation med spelarna som inte var möjligt tidigare. Sen har tekniken också gjort det möjligt att skapa större, mer öppna världar och vi kan också berätta mer invecklade historier som sträcker sig över både tid och rum. Expansionerna är ett bra exempel på hur världen och berättelsen byggs ut över tid. Sen tycker vi att spelet är snyggt också, det tackar vi tekniken för.

Vilka delar av spelet är ni mest, respektive minst nöjda med?

– Väldigt bra fråga. Vi är väldigt nöjda med själva berättandet och hur den löper genom världen.

"Vi är väl medvetna om att folk har problem med loot och items"

– Sen är balanseringen alltid något som vi jobbar med och nya förbättringar kommer med varje uppdatering som släpps. Vi är väl medvetna om att folk har problem med loot och items, något som också ligger i ständigt fokus för oss när vi arbetar vidare med spelet.

– Vi ser också väldigt mycket fram emot det kommande eventet Abbatoir of Zir, som ska vara en del av det absolut sista man tar sig an i säsong två. Dessutom kommer leaderboards och The Gauntlet att läggas till i säsong tre som lanseras i januari 2024.

Det finns flera andra omtyckta ARPGs där ute. Vad är det som särskiljer Diablo 4 från dessa, vad gör ni som ingen annan gör?

– Spelseriens historia är en viktig del, generationer av spelare har vuxit upp med Diablo och folk har verkligen en relation till spelen. Många har en emotionell anknytning till tidigare titlar och det är nog något som skiljer oss från konkurrenterna.

Många använder Steams användarbetyg för att visa sitt missnöje. Hur känns det för er som utvecklare att se hur spelarna rankar spel som Overwatch 2 och Diablo 4?

– När någon tar sig tiden att vädra sina åsikter på det viset betyder det att personen också bryr sig väldigt mycket. För en oerfaren spelutvecklare kanske det kan kännas jobbigt, men samtidigt innebär det också att människor känner väldigt passionerat kring vår produkt och vi lyssnar mer än gärna på vad de har att säga.

– Och som vi nämnde tidigare: nu är det inte “vårt” spel längre. Tillsammans med spelarna rår vi om och bygger vidare på spelet tillsammans.

Var är min paladin-klass?

– Vi kan inte säga något om någon paladin men i och med expansionen, som kommer sent 2024, har vi redan avslöjat att det kommer att adderas en helt ny klass. Vi var väldigt nöjda att kunna inkludera fem klassiska klasser i grundspelet men nu kände vi att det var dags för något nytt.

– Förhoppningsvis kommer vi kunna avslöja mer om den kommande klassen i sommar.

Kommer Paladin till D4? I sommar vet vi.

Hur ofta kommer ni lägga till nya klasser?

– Ingenting är bestämt eller hugget i sten. Men just nu ligger vårt primära fokus på den kommande klassen. Sen får vi se.

Varför är det inte möjligt att spela Diablo 4 offline?

– Det har mycket med communityt att göra, vi vill att våra spelare ska vara sammankopplade och inte isolerade öar.

Finns det någon chans att Diablo 4 släpps till mobiltelefoner?

– Mycket intressant fråga, men det är inget som vi diskuterar i nuläget. Vill man spela mobilt är spelet Steam Deck Approved, sen finns redan Diablo Immortal som är vår mobilspelsvariant av Diablo.

Kommer det någonsin en fysik release av Diablo 4 till PC?

– Det kan vi tyvärr inte svara på.

Kommer Diablo 4 släppas till Nintendos kommande konsol?

– Det vet vi tyvärr inte heller något om. Det finns väl egentligen inga detaljer släppta kring den. Men vi ser fram emot att den kommer!

"Spelarna är viktigast för oss, intäkterna spelar ingen roll i jämförelse"

Kan ni tänka er att neka funktioner som era kunder vill ha om det går emot er intäktsmodell? Vem är viktigast, aktieägarna eller spelarna? Hur resonerar ni kring detta?

– Spelarna är viktigast för oss, intäkterna spelar ingen roll i jämförelse. Som team kommer vi alltid att sträva efter att skapa en så bra upplevelse som möjligt för våra spelare oberoende av vad aktieägarna tycker – och detta är en åsikt som delas av alla medarbetare i teamet, från botten till toppen.

Hur påverkas ni som utvecklare av att Microsoft nu köper Activision Blizzard?

– Vi ser ljust på framtiden, det faktiska köpet är relativt färskt men vi är alla peppade på att se vad detta kommer att betyda. Dels för Blizzard, men också för Diablo såklart.

Varför finns det ingen hemlig secret treasure level som i Diablo 3?

– Om vi säger så här; fortsätt att spela! Den öppna spelvärlden gör det möjligt att stoppa in allt möjligt på olika ställen.

Blizzcon var tillbaka fysiskt efter tre års uppehåll.

Finns det några planer på att implementera en inställning där man kan stänga av så att monstren inte skalar i relation till karaktärens level?

– Jag tror faktiskt aldrig att vi fått den frågan tidigare, så jag kan inte ge ett rakt svar, men det är precis såna här idéer vi vill få från våra spelare. Saker som vi inom teamet inte tänkt på själva än. Mycket bra fråga, det tar vi med oss.

Finns det någon mekanik som ni skulle vilja göra en större förändring på?

– Vi lyssnar hela tiden på vårt community och förändringar sker hela tiden. Just nu håller vi på att försöka balansera mekanikerna kring loot och items.

När kommer man kunna spela om kampanjen på de högsta svårighetsgraderna?

– Det där är ännu en sak som vi inte diskuterat ännu. Som spelet fungerar nu så är det många rörliga delar som påverkar varandra, så om det skulle göras möjligt behöver det genomföras med största möjliga försiktighet och omsorg.

Finns det någon anledning till att karaktärernas stash är delad då många verkar gilla att spela mer än en klass? Finns det någon chans att vi kommer att få en stash per karaktär i framtiden?

– Ännu en sak vi inte riktigt kan prata om idag, men det är alltid möjligt att saker adderas när det kommer nya säsonger och uppdateringar.

Kommer det komma någon form av Quick Play för att skapa grupper när man vill ta sig an helltides eller dungeons?

– Era läsare har verkligen kommit på riktigt bra frågor! Just nu ligger mycket av vårt fokus på att arbeta med den nya expansionen och vad det innebär för spelet.

– Vi har våra prioriteringar, men den sociala biten av spelet är definitivt något som vi vill utveckla ännu mer. Det är en viktig del av upplevelsen.

Finns det någon chans att vi får ett Photo Mode?

– Att visa upp sig och känna att ens karaktär är häftig är en stor del av spelet. Det var därför vi la till de nya laddningsskärmarna i säsong två, men ett Photo Mode är inget som vi diskuterat ännu.

Den första expansioen släpps sent 2024.

Expansionen Vessel of Hatred utannonserades nyss, med releasen planerad till sent 2024. Vad kan vi som spelare se fram emot inom en närmare framtid?

"Vi kommer introducera leaderboards och det nya Gauntlet-läget"

– Vi kommer fortsätta att leverera nya säsonger, Season of Blood kom i oktober och nästa släpps i januari. Dessutom kommer Midwinter Blight som är ett säsongsevent i en befintlig säsong.

– För varje ny säsong kommer vi att fortsätta lägga till nya saker, vissa kommer bara att finnas där för just den tidsperioden medan annat kommer att läggas till i grundspelet.

– Det vi kan avslöja om säsong 3 än så länge är att vi kommer introducera leaderboards och det nya Gauntlet-läget. Mer ingående information om detta kommer framgent.

Efter de avslutande frågorna var tiden slut men jag uppmanades att förmedla ett stort tack tillbaka till FZ då flera frågor väckte tankar de själva inte kommit på själva än. Min spontana känsla är att de verkar genuina och verkligen bryr sig om spelet. De nämnde också utanför intervjun att avsaknaden av förbättringar i säsong ett berodde på att den redan, i princip, var färdig när spelet släpptes. Det fanns alltså mycket mindre möjlighet att uppfylla spelarnas önskemål och det var först i säsong två som de kunde ta tag i problemen som uppmärksammats av spelarna.

Den sista frågan ska jag försöka svara på själv: Kommer []Diablo 4[/i] kunna vinna tillbaka spelarnas hjärtan?

Kanske, men om de verkligen menar vad de säger är det nu upp till bevis. De kommer att behöva fortsätta levererar kvalitativa uppdateringar för att vinna tillbaka communityts förtroende. Personligen följer jag utvecklingen med spänd förväntan.