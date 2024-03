Åhå, det ligger i luften. Spelvåren är på gång. Det värmer förstås efter en lång vinter. Vilket spel ser du mest fram emot de närmsta månaderna? (Kolla releaselistan innan du svarar, vetja!).

Snart släpps årets nästa högintressanta PS5-exklusivitet: Rise of the Rōnin. Dragon's Dogma 2 gör det sällskap den 22 mars. Vi har Paradox-utgivna Paradox-lika strategin Millennia, early access-släpp för No Rest for the Wicked, Suikoden-"uppföljaren" Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, V Rising i skarpt läge, Hellblade 2 och – nu blir det väl inga fler förseningar? – Homeworld 3.

Vilket spel ger dig vårkänslor?