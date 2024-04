Det räcker att någon säger "GLaDOS" eller "Bowser" så vet du. Det behövs inga efternamn (det finns inga efternamn). Det är en kung Koopa och en AI-drottning som gör upp om titeln världens bästa skurk och reglerna är desamma som för de sextiotvå andra skurkarna GLaDOS och Bowser slagit ut på vägen. En omröstning, med skillnaden den här gången att vinnaren tar allt.

Valve har fått känsla för medaljer, då Half-Lifes G-Man tog hem en ganska säker bronsmedalj mot Ganon. Det står klart att GLaDOS tar en ädlare medalj, men blir den av silver eller brons? Bowser vann knappt mot just G-Man och ska försöka försvara Nintendo så som Ganon inte gjorde.

Duellen pågår till och med torsdag (2 maj). Guldmedaljen delas ut under Fragzone-fredag.

GLaDOS vs Bowser

Detta har hänt: Med 80, 78 och 62 % över Heihachi, Atlas och Dracula har GLaDOS seglat genom stora delar av turneringen. LeChuck i kvarten var lite knepigare (53 %) men i semin blev det lugnare mot Ganon (57 %). Bowser gick till en början råstarkt. Purple Tentacle (77 %) och Psycho Mantis (74 %) piskades rejält. Blizzard-ikonerna Diablo (54 %) och Arthas Menethil (52 %) blev däremot hårigare, för att inte tala om blivande bronsmedaljören G-Man: 50,4 mot 49,6 procent! Men en seger blev det, och nu är det final för Marios antagonist.

GLaDOS, eller "Genetic Lifeform and Disk Operating System", är otäckt aktuell då hon är en AI. Det finns de som påstår att vår AI-rädsla är överdriven. De har uppenbarligen inte träffat GLaDOS. Hon må sakna all form av samvete, men har desto mer ilska och bitterhet under huven. Lika mycket en artificiell intelligens som allsmäktig gudinna över sin verklighet.

Kända spel: Portal, Portal 2

Citat: "How are you holding up? Because I'm a potato."

Bowser har erövrat, kidnappat och förtryckt sedan 1980-talet. Ja, åtminstone försökt. Det är ju grejen med Bowser – varje gång han sätter en plan i verket kommer hurtbullen Mario sättandes. Ibland tvingas till och med Bowser jobba tillsammans med Mario och hans vänner. Förnedringen! Men trots allt finns ett hjärta i den här Koopa-kungen. Vi ser det när han förlorar och vi hör det bulta när han (igen och igen) tror att Peach kan bli hans hustru.

Kända spel: Super Mario, senast Super Mario Bros. Wonder

Citat: "I will kidnap Peach OVER and OVER until I pull it off! And no one can stop me!"