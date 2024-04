Let Bions Be Bygones har flugit under radarna för mig, men det släpps i morgon på Steam och ser verkligen ut att vara värt ens tid om man gillar atmosfäriska äventyr i neondränkta framtidsvisioner. Det utspelar sig på planeten Terrahive, där man axlar rollen som utredaren John Cooper.

I denna sidoskrollande värld finns det 18 olika platser att utforska och över tusen olika val man kan fatta, och inga av dem ska vara felaktiga, utan endast leda till olika konsekvenser och varierande lösningar på diverse problem.

Speltiden uppskattas till runt fem timmar per genomspelning och det finns "5+ olika slut med oändliga variationer mellan dem".