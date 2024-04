Sextiofyra skurkar har blivit åtta. Om två veckor är bara två kvar när finalen väntar, men vägen dit är alltjämt krokig och stentuff. Skurkarna som nu möter varandra har slagit ut ikoner, de har kämpat mot omöjliga odds, och har tagit till alla tjuvknep de över huvud taget har i sin arsenal.

I veckans första två (av totalt fyra) kvartsfinaler möter LeChuck och GLaDOS varandra. Legendarer. Harbinger får i sammanhanget ses som en skräll, men är en del av något som visat sig vara effektiv: Mass Effect. Kan Harbinger skrälla en gång till, och göra det mot Ganon?

Röstningen pågår till och med torsdag. På fredag kliver de andra kvartsfinalerna in i leken.

LeChuck vs GLaDOS

Detta har hänt: GLaDOS har (föga förvånande?) gått fram som en AI-ångvält i turneringen. Heihachi, Atlas och Dracula har alla förpassats till skuggorna med trygga marginaler (80 %, 78 %, 62 %). LeChuck har haft en snudd på lika stabil seglats. Jenova (72 %), Dr. Nefarious (79 %) och Hitler himself (61 %) lyckades inte stå emot LeChucks skurkfaktor.

LeChuck har i drygt trettio år kämpat för att vinna över Guybrush och snärja Elaine Marley. Spöket/zombien/piratdemonen har både trevliga hobbys (grogg) och mindre trevliga sådana (kidnappning, tortyr, massmord). Om du råkar dödas av LeChuck har du å andra sidan chansen att bli en del av hans odöda besättning. Oklart om det är belöning eller straff.

Kända spel: Monkey Island, senast Return to Monkey Island

Citat: "Ah. There's nothin' like the hot winds of hell blowin' in your face."

GLaDOS, eller "Genetic Lifeform and Disk Operating System", är otäckt aktuell då hon är en AI. Det finns de som påstår att vår AI-rädsla är överdriven. De har uppenbarligen inte träffat GLaDOS. Hon må sakna all form av samvete, men har desto mer ilska och bitterhet under huven. Lika mycket en artificiell intelligens som allsmäktig gudinna över sin verklighet.

Kända spel: Portal, Portal 2

Citat: "How are you holding up? Because I'm a potato."