GLaDOS och Ganon är våra första semifinalister. Det stod klart tidigare idag. Ytterligare två semifinalister ska vaskas fram under veckoslutet. Ganon kan få Nintendo-sällskap av Bowser, och GLaDOS kan få med sig G-Man. Två Valve-ikoner men på två väldigt olika vis. Det finns dock en viss Arthas Menethil och en joker i spelet – Jokern! – som inte ger sig utan en kamp.

Röstningen pågår veckan ut. På måndag vet vi vilka fyra som gör upp i semifinalerna. Nu åker vi!

Så här går det till Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinaler, sen sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Du väljer vem. Bilden till höger visar det gått hittills.

Bowser vs Arthas Menethil Detta har hänt: Bowser har i tur och ordning slagit ut Purple Tentacle (77 %), Psycho Mantis (74 %) och Diablo (54 %). Mindre och mindre segermarginal. Håller det mot Arthas Menethil? Han som slagit ut Mass Effects Sovereign (57 %), Duck Hunt-Dog (62 %) och Witcher 3-trion The Crones (58 %). Inga jättemarginaler, men en brokig skara. Bowser har erövrat, kidnappat och förtryckt sedan 1980-talet. Ja, åtminstone försökt. Det är ju grejen med Bowser – varje gång han sätter en plan i verket kommer hurtbullen Mario sättandes. Ibland tvingas till och med Bowser jobba tillsammans med Mario och hans vänner. Förnedringen! Men trots allt finns ett hjärta i den här Koopa-kungen. Vi ser det när han förlorar och vi hör det bulta när han (igen och igen) tror att Peach kan bli hans hustru. Kända spel: Super Mario, senast Super Mario Bros. Wonder

Citat: "Hear this! I will kidnap Peach OVER and OVER until I pull it off! And no one can stop me!" Arthas Menethil stred för sitt folk, men prinsen skulle bli vad de fruktade mest. Protagonisten i Warcraft 3 blev antagonisten i WoW: Wrath of the Lich King. Han övergav sin mänsklighet för att bli den han svor att skydda folket från, och det är svårt att tänka sig ett mer tragiskt fall. Folkets prins blev folkets förbannelse. En saga men utan ett lyckligt slut. Kända spel: Warcraft 3, World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Citat: "Forgiveness is a concern of the living." Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

The G-Man vs The Joker

Detta har hänt: G-Man har gått oerhört stark. Och då har han ändå mött C&C-ikonen Kane (slogs med klara 61 %) och Diablos The Butcher (69 %). Första matchen blev enkel och brutal på en gång: 86 mot 14 % när (Legacy of) Kain krossades. Jokern är dock just en joker i leken. Dr. Eggman (64 %), självaste Sephiroth (52 %) och Illusive Man (59 %) har fallit.

G-Man är en gåta. Han var det i 1998 års Half-Life och över ett kvarts sekel senare fortsätter Valve hålla hårt i mysteriet. Ett briljant drag, som egentligen bara trumfas av G-Man själv. Exakt hur ond han är kan diskuteras och vad som verkligen döljs bakom den släta kostymen och medelåldersrynkorna vet vi inte. Kanske är det ett svar vi aldrig får. Vad vi vet är att G-Man ständigt är närvarande. Överallt. Hela tiden. Kanske övervakar han dig just nu?

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2, Half-Life: Alyx

Citat: "The right man in the wrong place can make all the difference in the world."

The Joker. Vit hy, grönt hår, röda läppar. En kaotisk clown. I många Batman-spel (och ännu fler serietidningar, filmer och tv-serier) har han varit en ondska vi paradoxalt nog inte kan få nog av. I en värld fylld av karismatisk ondska är han den främste. Ingen kommer i närheten, och även om vi dräper honom kan vi vara säkra: Jokern kommer skratta sist.

Kända spel: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City

Citat: "I had no idea she worked for you when I shot her. I just got lucky! Seriously! I was aiming for her head!"

