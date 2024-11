10 november 2020 klev Microsoft från Xbox One till Xbox Series X och S. En ny Xbox-generation började med inte en utan två konsoler. En av budgetsnitt (S) och en mer muskulös (X). Fyra år senare torde vi ha kommit halvvägs och förändringens vindar blåser.

Medan Sony släpper dyrgripen PS5 Pro har Microsoft precis släppt ett gäng knappt nya Xbox-konsoler. Där Sony håller hårt i sina spel (bortsett från några pc-släpp) har Xbox blivit allt frikostigare med releaserna. Numera hittas en del Xbox-spel på PS5 och Switch.

Därmed är det i princip omöjligt att göra en tio i topp-lista över de bästa exklusiva Xbox-spelen. Ordet "exklusivt" finns ju knappt längre i Xbox ordbok! Men. Visst har vi fått fantastiska titlar från Xbox-studior som återfinns först på Xbox Series (och pc). Visst finns spel som har ett tydligt Xbox-DNA. De tio bästa listar vi undertill. Efter ungefär halva tiden med Series X|S kan vi konstatera en rad pangspel. Och när vi kliver in i andra halvleken väntar vi på stora Xbox Game Studios-spel som Indiana Jones, Microsoft Flight Sim 2024, Avowed, Gears of War: E-Day, Fable, The Elder Scrolls VI och mycket, mycket mer.

Men idag handlar allt om första halvlek och de tio bästa Xbox-spelen – hittills. Vi listar redaktionens tio Xbox-favoriter. Medhåll? Mothugg? Rösta fram din favorit undertill.

Och nästa vecka? Ja, då handlar det om de första fyra åren med Playstation 5.

Gears (of War) har aldrig återuppfunnit hjulet men har, tack vare absurt breda axlar, ändå armbågat sig fram. Axlarna hos Kait Diaz är månne inte lika breda som i Fenix-fallen, men Gears 5 lyckas ändå med hennes inre resa – även om förstås det yttre köttandet är skälet till varför vi vallfärdar till serien. Less is more? Nä, more är ta oss tusan så mycket more!

Det kom till sist. Det självutnämnda "Skyrim i rymden". Riktigt så vidlyftigt blev det inte. De tusen världarna var i mångt och mycket kloner och omslöts dessutom av laddskärmar. Starfield siktade mot stjärnorna och nådde aldrig riktigt dit – men ganska långt ändå.

Starfield är en märklig grej. Besvikelse, ja, men också ett spel med många Bethesda-styrkor knutna till sig. Där man med fördel kan släppa storyns huvudfåra, göra en U-sväng med sitt egensnickrade skepp och resa dit man vill, göra det som faller en in. Där och då är Starfield speciellt. När man släpper de orealistiska förväntningarna och lever sitt bästa Nasa-punk-liv.

Det är svårt att villkorslöst älska Starfield, men det är samtidigt lätt att tycka om.

De hade gett oss Fallout: New Vegas, KotoR 2 och Pillars of Eternity. Storslagna rollspel. Bäst genom tiderna-bra, rentav. Men en dag ville Obsidian gör något mindre. Plötsligt: Pentiment.

Mindre, men inte nödvändigtvis sämre. Enklare, men inte simpelt. Det ser visserligen ut som en medeltida bilderbok, men där böcker är linjära är Obsidians passionsprojekt snarare byggt för att du ska kunna staka ut din väg som den aspirerande konstnären Andreas i 1500-talets Tyskland. Kanske är han en livsnjutare med talets gåva. Kanske är han någon annan. Du väljer.

Allt börjar med ett mordmysterium, och dramat ska fortgå i 25 år. Alltsammans omsorgsfullt återskapat efter hur samhället såg ut då, med religiösa och kulturella spänningar. Där Obsidians andra spel är breda motorvägar till rollspel är Pentiment långt mer nischat. En mysig liten stig som leder dig mot oväntade äventyr och mål.

Främsta, men inte enda. Även om den schaferska komiken finns kvar – så som i Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango – finns det likt de andra spelen en seriös underton. Där mentala hinder hanteras med empati och värme.

Det var tänkt att bli samma flaggskepp för Xbox Series som original-Halo var för den första Xboxen. Men vägen till färdigt spel var lång och stökig, kantad av tvivel och förseningar, så det blev inget samspel med konsoldebuten. Men utvecklarna styrde skeppet genom stormen i hamn, och väl där visade sig Infinite vara ett Halo väl värt att vänta på.

Spelet bjuder på både klassisk Halo-action och nytänk. Typisk tight action och varierat gameplay får en frisk injektion av den öppna världen och grappling hookens variation. Och när co-op-kampanjen till slut kompletterade upplevelsen kändes Halo Infinite som en fullgod fortsättning på Xbox-familjens kanske mest ikoniska varumärke. Det är ett högt betyg.

Forzas open world-avstickare har för varje del närmat sig sitt banracing-inriktade storasyskon i kvalitet, och del fem är inget undantag. Den kringresande bilfestivalen knackar denna gång ner bopålarna i ett massivt, vilt varierande Mexiko. Där väntar hundratals bilar av alla slag och en strid ström av utmaningar, uppdrag och utforskande.

Trots storslagna vyer och hög detaljrikedom kompromissar Playground inte en millimeter med bildflytet. Även högst upp på vulkanberget, med milsvid utsikt åt alla håll, rullar spelet silkeslent. Men bäst är hur mycket femman varierar sig och undviker känslan av upprepning. Det gör det mycket roligare i längden, och passar som hand i handske när förslagen på saker att göra står som en hagelskur kring oss. En genuint välgjord arkadracer.

2. Ori and the Will of the Wisps

Release: november 2020

Det finns spel som griper tag i våra känselspröt. Bryter dem itu och lämnar oss alldeles tagna. Det finns spel som är så in i helskotta roliga. Rentav gameplay-geniala. Det finns spel som är bäggedera: Ori and the Blind Forest, och så Ori and the Will of the Wisps.

Bästa vänner i ett främmande land.

"Ori 2" är en rak uppföljare men tar samtidigt med dig på en känslomässig bergochdalbana. Ku har kläckts och tillsammans med Ori ger sig hon iväg till det trasiga landet Niwen. Snart sliter Will of the Wisps hjärtat ur kroppen, men då är du redan förlorad i ett metroidvania av magiskt snitt. Sorgsna ögon och ett stort leende. En märkvärdig blandning.

En releasetitel för Series X|S som redan hade tjuvstartat på Xbox One. Större och bättre än sist. Visst finns en längtan efter en trea, men tar det slut här så är det ett vackert farväl.