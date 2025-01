Vi har visserligen stängt dörren för 2024, men vill passa på att ändå lämna den lite, lite på glänt. För bland Astro Bot, Indiana Jones, Helldivers 2 och andra stora kanoner finns det många spel som du inte vill missa. @Wakkaah håller liv i en fin tradition när han tillsammans med FZ-communityt plockat fram tio titlar från 2024 som förtjänar att inte glömmas bort.

Här hittar vi komedispelet Thank Goodness You're Here, förstapersons-sparkaren (!) Anger Foot, läckra svenskspelet Ultros och rymdöverlevaren The Planet Crafter. Här finns något för alla!

Tack till alla tipsare. I forumtråden finns ännu fler pärlor att botanisera bland.