I ur och skur (och snö) funkar Helldivers 2.

Årets första spelhelg är föredömligt lång, och som man brukar säga: långa spelhelger är de bästa spelhelgerna. FZ-redaktionen har börjat kvickna till efter skink- och korv-koman, och då spelåret 2025 ännu inte börjat på riktigt passar vi på att spela några av de bästa från 2024. Vad sägs om tvåorna Stalker 2, Helldivers 2 och Space Marine 2.

Vad spelar du?

Jonny Myrén

Stalker 2 har fått lite mer tid i ugnen och ett par välbehövliga uppdateringar, så det blir att påbörja en ny vända i Zonen.

Fredrik Eriksson

New year, new me? Självfallet inte. Phasmophobia-febern håller i sig. Men! En ny alfabetsresa hägrar (häng med!). Kanske börjar den med Apollo Justice: Ace Attorney?

Joel Olsson Svanfeldt

Fortfarande på bättringsvägen efter en tid på sjukhus, men brorsan skänkte lite glädje med Helldivers 2 (ett av läsarnas årets spel!) så vi ska roa oss med att sprida demokrati i galaxen.

Mike Stranéus

Space Marine 2. Jag kan inte få nog av buttra män och fula varelser.

Jonas Vågström

Plockade upp Hitman World of Assassination och kommer att fortsätta pussla mig igenom de olika mordutmaningarna med spelvärldens träigaste lönnmördar-dansk. Fortfarande kul hur det kan räknas som en "accident" när man tar måltavlan av daga genom att dränka dem i toaletten.

Tomas Helenius

Fortsätter äventyra mot jättejobbiga jättar i Indiana Jones.

Joakim Kilman Första helgen 2025 vägrar jag tidens gång en stund till och rotar fram lite retro. Funderar på att spela Little Big Adventure 1 eller 2 en sväng, eftersom jag blev rätt besviken på nyversionen av originalet som kom förra året. Eller kanske en omgång Master of Magic? Vi får se, men det lutar åt något lastgammalt som känns trivsamt att spela inne i värmen medan snön ligger kall på marken utanför.

Johan Olander

Köpte nytt grafikkort och pressar det med Arma Reforger samt Bannerlord med The Old Realms-modden. En synnerligt bra spelhelg blir det.

Mikael Berg

Lite pisksnärtande i Indiana Jones ska det nog hinnas med, men framför allt spelas det hemligheter!

Daniel Sjöholm

Stukad efter att blivit svinsjuk på min semester. Blir förhoppningsvis lite snuttefiltsspelande i något jag känner väl till. Hm, dags att plocka fram Dysmantle igen kanske?