"Muuu" tar vi spelhelg.

En del vill ha blommig falukorv till lunch, andra vill ha blodmos. Nu tar vi #spelhelg med en härlig buffé bestående av spel. Callisto Protocol, Super Punch-Out och Farming Simulator 2 står på menyn, och strax drar ju stekheta februari igång med Kingdom Come 2, Avowed, Civ 7 och Monster Hunter Wilds. Det blir ett skrovmål.

Johan Lorentzon

Kommer gör blodmos av mina fiender i Ninja Gaiden 2.

Fredrik Eriksson

På tal om blodmos: oväntat förtjust i Callisto Protocol. Har också börjat tagga för nästa spel i A-Z-resan: Dragon Quest 3 HD-2D. Regn och rusk-verkligheten kräver ett soligt jrpg.

Jonas Vågström

Större delen av helgen kommer spenderas utomlands för att spela hemligheter. Givetvis följer Steam Decken med och på den finns en hel del smått och gott förinstallerat!

Mike Stranéus

Efter att ha insett mig besegrad (se: förnedrad) av Punch Out till NES. Ska undertecknad pröva att slicka såren med Super Punch Out till SNES.

Jonny Myrén

Känns som att jag knappt kommit någonstans i Final Fantast VII Rebirth på pc. Kan vara för att jag fullständigt har fastnat för kortspelet Queen's Blood.

Joakim Kilman

Jag har gott om kandidater jag är nyfiken på att testa, som Blade Chimera, Lonely Mountains Snow Riders, The Roottreas are Dead, Tails of Iron 2 och Ender Magnolia. Ett eller ett par av dem hoppas jag hitta lite tid för i helgen.

Tomas Helenius

Vet inte än. Antingen kompiskamp i Automobilista 2 hemifrån eller något flyttbart (Balatro? Dave the Diver?) att ta med till Dalarna.

Johan Olander

Farming Simulator 25, innan det bär av mot Kite on Ice i FZ:s hemstad och värstkusten.