Det börjar lukta spelhelg igen, och den redaktionella trenden är att man börjar bli färdig med det japanska 1400-talet. Årets hittills mest hyllade spel står också på todo-listan, liksom samarbetande krigiska superhjältar och storkrig i brist på tid.

Själv då? Vad spelar du denna den första helgen i maj?

Fredrik Eriksson

Har sett eftertexterna till Assassin's Creed Shadows. Men. Det finns oavslutade saker. Är spänd och nyfiken på vad mer spelet ruvar på.

Mike Stranéus

Är det dags att stänga kapitlet för Shadows? Det verkar så. Eller så har jag missbedömt allt som vanligt.

Mikael Berg

Begränsat med tid för gaming, men lite totalkrig i Dominions 6 har jag i kikaren.

Jonny Myrén

The Last of Us Part 2 är fortfarande inte klart, så det blir mer av det.

Joakim Kilman

Jag har lite recensionsspelande att ägna mig åt. Blir det tid över vill jag spela färdigt sci-fi-äventyret Old Skies. Jag är inte klar med Clair Obscur heller, men det spelet tar jag mig an i mindre portioner åt gången.

Tomas Helenius

Ska försöka klämma in någon timme Kingdom Come 2. Men tiden är skral – snart final i snooker-VM!