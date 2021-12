”Do you guys not have phones?"

Frasen Wyatt Cheng vräkte ur sig inför en buande publik när Blizzard presenterade Diablo Immortal. Dessa ord kommer minnas av internet för evigt. De används även för att demonstrera hur spelindustrin och spelarna glidit ifrån varandra. Alla i publiken förväntade sig Diablo 4, men istället presenterades ett mobilspel byggt på deras favoritserie. Det var som att ge dem en present de trodde skulle innehålla guld men som visade sig vara en hög hundskit.

Besvikelsen var enorm och det finns så mycket med denna avtäckning som gick fel. Men bortser vi från allt detta och tittar på själva spelet, är det då så djävulskt dåligt?

Jag har petat runt i betan i tiotalet timmar, och svaret är... nej.

Diablo Immortal är ett spel som trots den mobila förpackningen fortfarande känns Diablo. Det gör till och med en del saker bättre än sina föregångare, så som en öppnare värld. Berättelsen tar vid någonstans mellan Diablo 2 och Diablo 3 och vi får bland annat bekanta oss mer med nekromantikern Xul (som är en av de spelbara karaktärerna i Diablo 2). Sisters of the Sightless Eye får vi också se lite av och det finns mycket som spelar på den nostalgiska Diablo-lyran.

Immortal känns som vilket Diablo-spel som helst, även om det lutar mer åt Diablo 3 än föregångarna. Det är loot och hackade av djävulens hantlangare tills fingrarna blöder. Det finns sex klasser: barbar, magiker, munk, nekromantiker, demonjägare och korsriddare. Det som skiljer spelet från andra Diablo, förutom det mobila, är att Immortal är mer av ett MMO. Ute i världen stöter jag ständigt på andra spelare och sedan finns det grottor där jag behöver en grupp för få ut det bästa. Det går att köra grottorna själva, men med andra spelare droppar bossarna bättre loot. Spelet har denna gång en världskarta och det går att hoppa runt mellan olika områden i Sanctury. Det finns även en stor stad som fungerar lite som mötesplats där det går att köpa utrustning, lämna in uppdrag och även hacka monster i en arena. Spelet har även PVP men det har jag inte hunnit testa än.

Blizzard har också löst kontrollerna oväntat bra. På vänstra sidan finns det virtuell styrkorset som följer efter tummen om du flyttar den på skärmen. Jag har rätt långa fingrar och detta gör att jag kan ha tummen vart jag vill på skärmen utan att få kramp. På högra sidan finns "knapparna" med olika förmågor (som låses upp när man levlar upp) och de är lätt att hoppa mellan. Karaktären har också lite av auto-aim vilket underlättar spelandet.

Det går även att koppla en handkontroll till mobilen och köra med den. Då känns spelet som vilket Diablo på konsol som helst. Har upplevt en del problem i skärmuppdateringen när det händer mycket på skärmen och ibland blir mobilen (Samsung Note 20) väldigt varm. Annars funkar spelet bra trots att jag kopplar upp mot kanadensiska servrar.

Det stora elefanten i rummet är givetvis hur mycket mikrotransaktioner det finns - vi pratar ju trots allt om ett mobilspel. Svaret är att det finns gott om den varan, och även Battle pass där du låser upp saker. Dock verkar det mesta vara av kosmetisk natur, men det kan förstås ändras till den skarpa versionen. Jag tror det finns xp-boostar att köpa också, men jag är nu nästan level 30 i spelet och har inte stött på någon så kallad ”betalvägg” där jag tvingats köpa något för att inte behöva grinda ihjäl mig. Återstår att se om det ändras vid eller efter release.

Summan summarum så har jag långt roligare i Diablo Immortal än vad jag trodde. Jag är ingen mobilspelare, men spelet har överraskat med bra berättelse och den där ”bara en level till”-känslan som ett Diablo-spel ska ha. Trots all förhandskritik mot spelet och den mobila utformningen känns betan faktiskt som en riktig del i serien. Det återstår dock och se hur mikrotransaktionerna kommer fungera när spelet släppts för jag misstänker att inte riktigt allt finns på plats i betan.

Jag har i alla fall blivit försiktigt positiv, även om det inte dämpar längtan efter Diablo 4.

Texten bygger på betaversionen av Diablo Immortal. Spelet ska släppas till Android och Ios under 2022.