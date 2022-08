"Lyckas på två röda omsluta mig av det stora blå"

Under the Waves är ett kärleksbrev – eller hellre: en flaskpost – till havet. Att sjunka ner är sällsamt, men snarare än att vaggas in av storyn är det vågorna som gungar mig. Tekniskt sett har franska Parallel Studios (med lika franska Quantic Dream som utgivare) ganska små muskler, men det de på två röda lyckas med är att omsluta mig av det stora blå.

Och det är en konst som, vågar jag påstå, är en ännu tuffare utmaning.

Paradoxalt nog vandrar mina tankar till Firewatch. Också det ett ensamt spel om en ensam man på en milt sagt isolerad arbetsplats. Men snarare än skogen är vi alltså i havet, och även här pågår en ständig dialog med en annan själ på andra sidan vågorna. Ja, alltså radiovågorna. I det här fallet är det Tim som guidar Stan, spelaren, på hans första arbetsdag under Nordsjön.

Stan är en frilansade dykare anlitad av ett oljebolag medan Tim är hans överordnade, och de två munhuggs med glimten i ögat. Det är en vänlig relation. Under the Waves tar oss till en "tekno-futuristisk" version av 1970-talet och det första jag möter är en intrikat översvämmad bas. Med van hand guidar Tim mig genom komplexet. Jag drar i spakar, öppnar dörrar, förser dräkten med nytt syre och lär mig att simma fritt snarare än att klumpigt vandra i den tunga dräkten.

I slutet belönas Stan med en ubåt i miniatyrformat, "Moon", och snart puttrar den fram över en oändlig havsbotten. Det är i alla fall känslan jag får. Tim har inte släppt taget och fortsätter leda mig rätt hela vägen till mitt hem: min "Life Capsule". Jag dockar och äntrar ett mysigt krypin med sovrum, kök, badrum (oklart varifrån vattnet kommer?) och en liten tv som påminner om världen ovanför. En värld som Stan av lite oklara men smärtsamma anledningar vill ta en paus ifrån. Han försöker via radio kontakta en Emma, men blir närmast lättad när detta misslyckas.

Moon görs havspendlandet möjligt. Stan sjunker, både bokstavligen och bildligt. Om du vill kan du styra hela vägen till ytan. Havet är lika djupt som frågorna är många.

När Stan sluter ögonen denna första dag blir vilan kortvarig då han vaknar upp i en slags drömvärld, en verklighet sänkt i havet. Speciellt. Sedan är det över. Intresset är definitivt väckt, och med löften om hajar, grottor, möjligheten att individualisera sin "livskapsel", och att kunna ta Moon hela vägen till ytan och vågorna där ovan, finns det mycket att fortsätta längta efter.

I navet finns förstås Stans story, och det är en som handlar om att mista något (någon?) och sorg. Många frågor döljs i djupet och och de djupaste hemligheterna kanske vilar inom Stan själv.

Fotnot: Intrycken avser pc-versionen. Spelet släpps till pc, Playstation och Xbox under 2023.