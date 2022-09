Studio Ghibli, Another World, Simon Stålenhag. Influenserna i Planet of Lana är många men framför allt är det sig självt. Det bästa jag spelade under årets Gamescom, och dessutom svenskutvecklat. Wishfullys handritade 2d-plattformare har 3d-djup. I bakgrunden prasslar löven och nyfikna ögon tittar fram bland grenarna.

Jag spelar som Lana, vars mål med färden handlar om att rädda sin älskade syster från en invaderande robotarmé. Planet of Lana är visserligen naturskönt men det gröna bryts av med grå stålbestar. Stålenhag, som sagt.

Men jag snarare upplever än spelar Lana. Att småspringa över ängarna och genom skogarna faller sig naturligt. Animationerna är lika mjuka som spelet självt, och det är här minnena dras till Another World. Jag klättrar uppåt, hoppar över stup, och jag är inte ensam.

"Det gröna bryts av med grå stålbestar"

Mui är en becksvart liten varelse. Smidig som en katt, lydig som en hund. Jag kallar därför henom för en katthund, min bästa vän i den här världen. Kanske rentav min granne Totoro?

Lana talar till Mui i ett språk som Wishfully bit för bit byggt, och de behöver förstå varandra. Planet of Lana är en plattformspusslare med inslag av stealth, och ganska snabbt blir det komplicerat. Knappar vecklar ut tentakellika avsatser, Mui håller dessa intryckta, och kan även nå avlägsna avsatser. Mui är emellertid sårbar och även om din lilla kompis kan locka krabblika stenvarelser till sig (som du kan hoppa på) är den även en munsbit.

Lana och Mui mot världen. Som en saga. Lana är ingen krigare, men hon kan smyga. Åh hopp! På väg.

Lana har inget att sätta emot dödsrobotarna men med stealth och mod kommer man långt. Mui kan agera lockbete och kasta sig in i små grottor dit de mekaniska armarna inte når, och även Lana kan lura fienderna in i sinnrika dödsfällor. Det tycks vara ett visst trial and error-tänk inbakat i det hela, men med generösa checkpoints känns det inte som någon bromskloss.

Hur spelet kommer utveckla sig är oklart. Partiet jag spelade är tidigt i äventyret. Men jag får se klipp och bilder från öknar med gigantiska robotar, pittoreska småstäder byggda på pålar och dunkla grottor. Det visuella är fulländat och även om det är svårt att sia om huruvida också spelmekaniken lyckas finns det något omedelbart som genomsyrar Planet of Lana.

Det är så självklart, och våren 2023 står det självklart allra högst på min önskelista.

Fotnot: Planet of Lana släpps till pc och Xbox-format (och Game Pass) under 2023.