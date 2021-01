Immortals: Fenyx Rising - När du lever i skuggan av din bror bland gudar och monster

Ubisoft har lyckats måla upp en vacker öppen värld

Immortals: Fenyx rising

Jag som ganska ny testpilot skulle vilja testa skriva lite enklare spelrecensioner också och då är ju de här medlemsrecensionerna perfekta. Så tar gärna emot feedback och tips för att utvecklas i min nyfunna hobby att skriva. Har en ganska svår dyslexi så är en uppförsbacke men påpeka gärna stavfel eller grammatiska misstag så ska jag försöka rätta till dem. Med det sagt så tycker jag vi kör igång med recensionen.

Att leva i skuggan av sin bror bland gudar och monster!

Inledning

I antikens Grekland var hjältar och gudar vardag, deras heroiska stordåd har berättats vidare till det vi nu känner igen från filmer, böcker och inte minst spel. De flesta har väl hört om Herkules stordåd och krigaren Akilles framgångar? Det Ubisoft gör här regisserat av Scott Phillips är att berätta en historia om en sköldbärare vid namn Fenyx som man som spelare får välja är kille eller tjej. Historien är skriven av Jeffrey Yohalem som tidigare skrivit Far Cry 3 och Child of Light. Idén till berättelsen kom faktiskt till av en bug i spelet Assassin’s Creed: Odyssey där spelarens besättning på skeppet blev till Cykloper säger spelets regissör.

Spelet Immortals: Fenyx Rising börjar när Zeus besöker Prometheus (Ni vet han som stal elden av gudarna och gav människan. Blev därför bestraffad med att få sin lever uppäten varje dag av en örn) för att få hjälp med att åter fängsla vidundret Tyfon (Ja, fadern till örnen som äter Prometheus lever) som slagit sig fri och störtat de stora gudarna Afrodite, Ares, Athena, Hefaistos och tagit kraften från Zeus.

Prometheus börjar då berätta en historia om sköldbäraren Fenyx som lever i skuggan av sin stora krigare till bror och spelet tar vid efter ett misslyckat slag och där alla Fenyx känner blivit till sten. Kort därefter träffar hon Hermes som berättar att det är upp till Fenyx att störta Tyfon och hjälpa gudarna. Historien berättas på ett humoristiskt sett av Zeus och Prometheus genom spelets gång. Humorn träffar klockrent för mig. Men jag har förståelse att barnsliga penisskämt och ironi runt dåliga familjeförhållande inte träffar alla lika väl som det träffade mig. Spelet var för mig roligt och har inte haft såhär roligt när jag spelar ett spel på länge. Gameplay, berättelsen och musiken träffade klockrent.

Rött och blått går alltid hem Puzzel och valven som är varierande gör spelet till kanske det bästa spelet 2020

Gameplay

Spelet är ett 3e personactionäventyr i sann ”Ubisoftanda” men utvecklarna verkar ha tagit till sig av det vi gamers oftast klagar på i deras spel. Som till exempel att det är värdelösa puzzel, enformigt gameplay, stel och tråkig värd. Inget av det återfinns i Immortals: Fenyx Rising. Dock finns såklart den kladdiga kartan kvar tyvärr och ibland väldigt långa färdvägar om man som jag vägrar det som heter ”Fast travel”. Även stå på torn eller som i detta statyer för att ”öppna” kartan. De som spelar Far Cry och Assassin´s Creed lär känna igen sig. När det är gjort använder du något som heter ”Far sight” för att hitta de olika aktiviteterna.

För att hjälpa gudarna, samla unika saker och material för att utveckla din karaktär och vapen, måste du även ner i det som gör spelet så himla bra, Vault of Tartaros. De finns vissa obligatoriska valv i storyn och även många utspridda över övärlden. Där får du använda dina förmågor du samlat på dig för att lösa puzzel och hitta gömda skatter. Puzzlen är väldigt bra balanserade, varierande och ibland väldigt kluriga. Ger en härlig känsla att faktiskt ”åter hoppa ner i ett valv” och ”Bara en gång till” över tiden du spelar.

Striderna i spelet är vad du gör dem till. Jag spelar på hög svårighetsgrad och upplever stridssystemet som varierande och väldigt roligt. Visst, det går att ”Button smasha” sig igenom vissa fiender men om man njuter av ett system likt Dark souls och Bloodbourne men utan samma svårighetsgrad såklart, kommer Immortals: Fenyx Rising vara en fröjd att spela för dig. Du har olika gudaförmågor du samlar på dig under spelets gång som mer eller mindre underlättar att besegra vissa typer av fiender och minibossar.

Utöver valven så finns det många olika typer av sidoaktiviteter för att låsa upp kosmetiska alternativ till din utrustning eller annan typ av dina vapen med olika ”perks”. Kan vara värt att nämna att du alltid har samma typer av vapen men modellerna du låser upp har olika bonus ”buffar” som man kan välja efter sin spelstil. Du har alltid ett svärd, en yxa och en pilbåge samt vingar och en fenixfågel. Till exempel du får mer ingame valuta vid en viss combo nivå eller att just din combo ”finisher” tar 20% mer skada med ett visst vapen och så vidare.

De olika sidoaktiviteterna som heter "World challenges" i spelet är ibland väldigt enkla och ibland väldigt svåra. Det kan vara ta sig från punkt A till punkt B på viss tid, något de kallar stjärnteckenpuzzel där du bygger olika stjärntecken av bollar du hittar. Det jag upplevde som roligaste puzzlen var att flytta runt bitar av en bild så man fick ut en komplett bild.

Även i detta Ubisoftspel är kartan väldigt kladdig. ”Far sight” används för att hitta de olika aktiviteterna

Grafik och Ljud

Immortals: Fenyx Rising är gjort i Ubisoft Anvil motor och använder shaders likt de i spelen Fortnite och Legend of Zelda: Breath of the wild så jag upplevde att spelet har ett lättsamt men vackert utseende med mycket vackra färger och animationer.

Spelet har två olika grafiska lägen på Series X där du kan välja upplösning eller 60fps. Spelet flöt på mycket bra på senaste Xboxet för mig.

Ljudet har sina brister när vi är bortskämda nu med äkta 3D ljud men min Atmos licens som simulerar 3D i de spel som saknar stöd gör ett bra jobb och när man hör sin Fenixfågel cirkulera runt spelaren under gameplay så är det en fröjd att spela med headset.

Röstskådespelarna gör ett bra jobb men uppskattar Zeus och Prometheus dialog bäst. Den är väldigt bra skriven och upplevs aldrig som jobbig att lyssna på. Även med sina grova skämt och mörka humor så berättas det på ett sett så att spela med barnen är inget problem. Se det som ”vuxenskämten” i Disneys filmer. Väl dolda men de som vet, de vet.

Slutsats

Immortals var verkligen en positiv överraskning under 2020 och jag trodde aldrig Ubisoft skulle kunna göra ett sådant här bra spel efter PSX tiden med Rayman. Gameplay, historien och musiken som är komponerad av Gareth Coker (Ori spelen) använder gamla grekiska instrument blandat med moderna toner som får mig att sitta på nålar när musiken spelas. Fantastiskt bra musik i ett fantastiskt bra spel. Mycket saker lånat från Zelda men Ubisoft gör något eget av det. De tog det bästa och förädlade det. Spela och njut av ett härligt spel som fick mig att le nästan hela tiden jag spelade. Det var faktiskt roligt att spela och följa Fenyx äventyr både gameplay mässigt och historien i sig. Att ha kul när man spelar ett spel har tyvärr blivit ovanligt så detta är en frisk fläkt av gudar och monster.

För mig förstår jag inte varför Valhalla var det stora från Ubisoft, när detta är så mycket bättre...

Spelade på Xbox series X och spelet släpps till samtliga plattformar även Switch och Stadia