Armies of Exigo - Bortglömmen guldklimp

Året är 2004 och Electronic Arts släpper spelet Armies of Exigo som är utvecklat av Black Hole Entertainment. Det är ett RTS spel där man ser tydliga drag från Warcraft. Dragen är så tydliga (även i storyn) att det känns som att de rakt av har kopierat allting. Riskabel taktik att bara härma ett stort spel rakt av. Spelet fick väldigt mycket kritik för just detta. Så vem var det som kom på denna galna idé? Jag har ingen aning men jag är väldigt glad att spelet blev av.

Har du tidigare spelat klassiska RTS som Warcraft 3, Starcraft m.m. så kommer du att bli varm i kläderna ganska snabbt. Det finns 3 olika lag att spela som i Armies of Exigo. Det är Empire (Humans), Beast (Orcs) och Fallen (Kombination av Undead och Night Elfs). Spelet startar med Empires campaign. Banorna börjar med enkel svårighetsgrad så att man får lite feeling för spelet men svårighetsgraden kommer snabbt ikapp. Vissa banor var för mig iallafall riktigt "pain in the a*s". Och då spelade jag på normal och inte hard.

Varje ras har 12 olika banor så det blir en del speltid (med tanke på att vissa banor tar tid). Utöver detta finns det självklart ett skirmish mode likt andra klassiska RTS. Finns det NÅGON som helst skillnad jämfört med tex Warcraft 3 eller andra RTS spel kanske du tänker? Och ja, största skillnaden här är att man använder sig mycket av underground. Det finns både resurser (så att man kan bygga bas) och genvägar så att man kan använda sig av ambushes på vissa banor etc. Underground fungerar ungefär så som det gör i Heroes of Might and Magic 3, bara att det är ett RTS spel här.

Varje lag har sina egna för och nackdelar. Empire har präster som kan heala sina trupper. Trupperna kan levla upp (upp till level 4) beroende på hur många dom har dödat i strid. Ju högre level desto mer hitpoints. Beast levlar upp på samma sätt men de har ingen healer. Dock är deras trupper mycket starkare och har mer hitpoints, men är även dyrare. Fallen (undead) kan bara heala när dom är på sin egna creep yta. Undead levlar även upp gemensamt. Har du tex dödat en del så skapas alla dina nya units på level 4.

Jag är en person som installerat om spel som Warcraft och Starcraft många gånger genom mina år. Och efter ännu en genomgång av Armies of Exigo så kan jag säga att jag har haft mer nöje med detta än Warcraft 3. Och det kommer från en person som älskar Warcraft 3 (och även köpt reforged).

Vad är det som gör att jag tycker om Armies of Exigo bättre än Warcraft 3? Jag kan faktiskt helt ärligt inte poängtera ut något specifikt. Kanske är det att jag gillar banorna mer. Eller atmosfären. Eller att jag än så länge inte har spelat om det lika många gånger som Warcraft. Det finns heller inga videos på Youtube med några av dom storslagna striderna eller roliga banorna (inte vad jag hittat iaf). Men tycker du om genrén och har missat detta, så tycker jag absolut att du ska spela igenom det! Värt att notera är också att spelet var noterat för Strategy Game of the Year av Computer Gaming World år 2004.

Det enda negativa är att det är svårt att få tag i. Går i princip inte att köpa någonstans online. Jag har till och med mejlat till EAs support och frågat men dom har inte kunnat ge mig något bra svar. Enda sättet är att tanka ner det vilket inte borde vara några problem då det klassas som abandonware.