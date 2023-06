Warhammer 40,000: Darktide

Vermintide 1 & 2 var ju riktigt kul, så när Darktide utannonserades så var det intressant att prova på. Jag menar, Warhammer 40,000. FPS. Vermintide. Eller ja, DarkVermintide. Upplägget kändes igen.

Så hur bra var det? Se nedan...

The story thus far...

Du är en brottsling. Eller ja, "brottsling". Du är infångad för <insert crime from backstory here> och sitter på en fångtransportskeppet Tancred Bastion när hela helvetet (läs: tutorial) brakar löst. En av dina medfångar räddas av Nurgles tjänare (en av de fyra Kaosgudarna) och när detta sker bryts din cell också upp och du lyckas ta dig ut, samtidigt som du räddar en Explicator som heter Zola. Räddningen av henne gör att hon ger dig en chans att bevisa du inte är skyldig till ditt brott, och faktiskt kan vara användbar för The Holy Inquisition. Inkvisationen i Warhammer 40k universumet är inget du skojar bort. De har total makt att undersöka precis ALLA, Space Marines inkluderat. De är en väldigt paranoid och mordisk organisation som har sina osynliga fingrar i precis varenda rackans burk i imperiet.

Efter ni tagit er fram till inkvisationens skepp Mourningstar som är stationärt i orbit ovanför planeten Atomas största Hivecity Tertium, så rekryteras du med hjälp av Zola, in till deras strike teams. "Så vad behöver inkvisationen strike teams till? Du sa precis de var sneaky hobbitses!"

Vad bra du frågade. Såhär ligger det till: Inkvisationen fick nys om att Chaos infiltrerat Tertium, och således behöver de förbrukningsbara "frivilliga" som kan undersöka. Det visar sig snabbt och det inte är en infiltrering utan en regelrätt revolt iscensatt av en Nurglekult. I dina uppdrag så hjälper du imperiet att bekämpa Chaos genom att tex säkra specialammunition, eller döda en fiende MVP.

Estetiken är såååå 40k.

Spelmekanik

Jag skämtade inte när jag skrev att detta var en Vermintide reskin, det är precis det som det är. Det enda som verkligen skiljer sig åt är vapnen och hur du skapar din karaktär. Det finns en väldigt begränsad karaktärskapare där du får välja bakgrund och brott som du anklagas för. Darktide, till skillnad från Vermintide dock, är väldigt avståndsvapensfokuserat i jämförelse. Dock spelar närstrid fortfarande en väldigt viktig, och rent av, avgörande roll. Olika klasser kan utrusta olika vapen. Det finns 4 klasser att välja mellan:

Veteran

Zealot

Ogryn

Psyker

En hel hög döda hounds. Stinkande, vidriga pox hounds.

När du valt din klass så har du 30 glada levlar av massmord framför dig. Ja, jag menar massmord. Till skillnad från Vermintide så visas inte individuella spelares kills, utan allt sammanslaget och man brukar sluta på runt 1000 kills. Per uppdrag. Med levling så kommer även bättre vapen med mer och mer skademöjligheter. Man kan även förbättra alla sina vapen så ett vapen som du gillar kan du ta med dig länge, om du vill och har resurser.

Dakka dakka dakka!!!

När du börjar ett uppdrag så kan du antingen välja quickplay och kastas in i ett pågående uppdrag, eller välja ett att påbörja från start. Det sjuka är att om du väljer att starta ett eget så går det snabbare att inte vänta på att alla 4 slots ska fyllas, utan klicka "ready" och börja på en gång. Många ggr har du 2-3 följeslagare med dig när uppdraget laddat klart. De som inte fylls av spelare fylls av bots. Uppdrag finns i 5 svårighetsgrader och 1-3 kan du klara uppdrag med endast bots som hjälper dig. Svårt, men det går. Det är dock VÄLDIGT sällsynt att du inte får minst en medspelare under uppdragets gång.

Variationen på uppdrag är ok, som bäst. Det finns inte så många olika (tror 5 olika typer) och där finns kanske 5-7 olika kartor att rocka loss på. Dock så fuskar de lite och återanvänder kartor, bara att du får börja i "slutet" och ta dig till "början" istället. Döremot något som ger lite variation är olika effekter på kartorna, som är helt slumpmässiga (men visas innan du väljer uppdrag). Vissa har massvis med pox hounds (assassin i Vermintide). Vissa är helt mörklagda. Vissa har stora mängder specialisttrupper att kämpa ner. etc, etc. Det är ett välkommet inslag som gör en annars förutsägbar karta mycket mindre förutsägbar.

Fan, bara veteranen har ficklampan...

Lagg är enormt sällsynt så om ett uppdrag laggar så beror det troligtvis på din dator/uppkoppling. Spelet är i bra skick i skrivande stund. Det största, och då menar jag största idiotiska designbeslutet är "ingen crossplay" och då räknar de med PC av någon anledning! Dvs, har du spelat via gamepass/windows store, så kan du inte spela tillsammans med dina kompisar som har det på Steam. Helt sanslöst korkat designbeslut.

Grafik & ljud

Grafiken är mycket tongivande, och de har verkligen fått till 40K estetiken, som jag nämnt tidigare. Detta spelet andas verkligen Warhammer 40,000.

Årliga priser utdelas.

Förutom det så är grafiken på karaktärerna och fienderna ok som bäst. Det är lite grynig, inte särskilt skarp grafik.

Grilla! <3

Ljudet är också väldigt bra, och röstskådisarna är övertygande, roliga och sorgliga samtidigt. Manuset är bra, och röstskådisarna levererar.

Avslutningsvis vill jag säga att spelet har en bra känsla. Det KÄNNS verkligen Warhammer 40,000 med all dystopi och hopplöshet som följer med. Dock har Darktide samma problem som Vermintide. När du gjort det där uppdraget ca 50 ggr så börjar du tröttna, och de har inte så många uppdrag. Dock hade de en patch nyligen som lade till två kartor till, och det är ju bra. Supporten från Fatshark är långsam, men bra precis som på deras föregående titlar.

Denna recension gjordes efter att ha spelat alldeles för många timmar (om jag ska gissa runt 100), men alla klasserna måste ju maxas!!! Alla bilder är från PC, som allt spelandet skedde på.